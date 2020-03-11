習近平視察武漢幾個怪異的細節

中國領導人習近平3月10日視察武漢，在街道上向被隔離的民眾揮手致意。

武漢封城48日，習近平終於視察武漢。千呼萬喚始出來，到火神山醫院以及東湖庭院小區視察，前後逗留不到12小時。安全措施過度，探望變成遙望，慰問變成視頻，一些細節令人匪夷所思。

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警察入戶 把守陽台

武漢封城已近兩月，習近平一行從街道走過，大約是體現體恤民眾的意思，但是沿途居民只能隔空瞭望。一些視頻和對話顯示，習近平路過小區，臨街人家中還進駐警察，守在臨街玻璃窗或陽台上，四周高樓頂上全是狙擊手。一些社交網絡傳出的對話顯示，“警察坐在我們家陽台上，不讓我看，不讓我出去“。據說，每戶有兩名警察把守。

東湖庭院網絡群貼出一張29棟2單元志願者發出的『緊急通知』，寫着：“29棟一二單元業主們，今天會有武漢市各區分局安排警察入戶進行九樓以上的安全排查，會在家待一個小時左右，警察會穿戴好防護服及消毒準備，請大家積極配合警察工作。”

新童謠

習近平知道他到武漢視察的社區，每個住戶家裡進駐兩名警察的事嗎？習近平聽到武漢流傳的”新童謠“嗎？

習大大，來視察

每戶先安兩警察

一心只為百姓好

警察讓俺閉嘴吧

閉嘴吧 不說話，

要說只說黨偉大

偉大從來不摻假

大大聽了笑哈哈……

新童謠署名小美書於江城幼兒園。武漢安保為何如此緊張，如臨大敵？原來在習近平來前兩天，武漢發生了一起小區居民趁國務院副總理孫春蘭檢查工作之際，從空中高喊”假的，全都是假的!“ 揭露地方官員作秀謊報數據，真正不管居民生活。這一視頻發出後震動很大，官方急忙補救。習近平這次來漢，會不會出現居民在空中高喊類似”假的，全都是假的“那樣的場面呢，從現場超級嚴密警戒的程度，恐怕一點都不會聽到的。

高喊“習主席好”的都是演員嗎？

一個廣為流傳的視頻顯示，習近平一行乘坐的大轎車徐徐開進武漢東湖庭院小區，車緩緩停下，有幾個穿着黑衣的人在迎接，從車上第四個走下來的是習近平，只聽視頻里一個女子問：“可以喊嗎？”沒有回答，稍一會只見車前迎接習近平的一位官員，高高舉起單臂向身後示意，似乎是向樓上發出了信號。女孩輕聲問：“可以喊了嗎？”另一個女孩說，“可以喊了”。在視頻大約播出30秒的時候，從高樓上傳出這兩個女子呼喊的聲音：”習主席好，習主席好，武漢加油，中國加油“，習近平回答：”好，你們好。“有不少網民直指這是演員喬裝百姓。

火神山醫院隔屏互望

習近平火神山醫院慰問醫護人員及新冠患者的照片是習近平這次最為搶眼的照片，照片顯示，習近平在火神山醫院，通過面前一個大屏幕與患者和醫護人員見面通話。

但是，有不少網友聲稱，習近平去的實際上是武漢職工療養院，他在那裡遠程視頻”看望“。據指武漢火神山醫院是在武漢職工療養院的空地上搭建，但兩者沒任何關係。無論如何，習近平與醫護人員或者患者進行的只是視頻“互望”。有人拿2003年薩斯猖獗時期習的前任胡錦濤廣州視察比較，胡錦濤當年在薩斯源頭廣州街頭與路人握手，至今令許多人印象深刻。

遙望百姓

央視報道說，10日中午，離開火神山醫院，習近平趕赴武漢市東湖新城社區，看望居家隔離帶社區群眾，實地了解社區疫情防控、群眾生活保障等情況，對社區群眾和防控一線工作人員表示慰問和感謝。這則即時新聞沒有配發照片，

從網上發出的視頻看，與其說看望群眾，更像是遙望群眾，除了陪同官員，街區社區人員，安全人員，真正的群眾是誰似乎很難分辨。在東湖庭院小區，只見大批的黑衣人，大約上百人，前後簇擁着，樓上一個拍視頻的女子一邊感嘆，“看看呀，這有多少人，一直進到東湖庭院小區，這是在幹嘛咧。”