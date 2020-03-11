馬克龍今晚就新冠病毒疫情發表重要講話 法國單日新增500確診

歐洲新冠疫情繼續擴大。法國衛生部長奧利維爾·維蘭周三晚間表示，法國一日內新增確診病例500例，累計達2281例，單日死亡15人，累計48人死於新冠病毒肺炎。法國總統馬克龍將於周四晚間20點就新冠病毒疫情發表重要講話。

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法新社消息，據維蘭表示，在確診病例中，105重症。維蘭表示，一些區域有數百確診病例，另一些區域數十例，病毒尚未在法國全境散播，所以目前我們仍然處於疫情第二階段。

法國衛生部長並宣布，法國又新增兩個疫情感染省，包括科西嘉省和蒙彼利埃東部19個區，這些地區的學校關閉14天，並禁止50人以上的聚會。

法國總統馬克龍將於周四晚間20點就新冠病毒疫情發表重要講話。法國總統府愛麗舍宮在發布這一消息時沒有進一步透露細節。

另一個疫情嚴重的歐洲國家西班牙周三確診總數急升，達2140例，單日激增500例，死亡累計達48人，其中31例在馬德里地區。西班牙衛生部說，由於當地的老人院爆發疫情使死亡率增高。 西班牙政府宣布馬德里和北部兩個地區全部學校關閉十五天。西班牙並呼籲公司容許僱員在家工作並採取彈性上班時間。

另外德國確診達1567例，有3人死亡。德國總理默克爾警告，可能會有百分之60%到70%的德國人感染新冠毒，德國政府將採取更多控制疫情的措施，減緩傳播速度。