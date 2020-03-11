默克爾：延緩疫情，以免醫療系統癱瘓

新冠危機在德國繼續擴大。德國總理默克爾首次公開而且詳細地談到了政府應對危機的措施。

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據德國《世界報》報道。德國總理默克爾和衛生部長施潘周三就新冠危機共同出席了柏林聯邦記者會。默克爾表示，應對新冠危機的中央任務是延緩病毒的傳播。目前還沒有治療該病毒的疫苗。專家認為，60%-70%的公民可能會受到感染，老年人和有前期病史的人尤其受威脅，因此，必須以衛生體系不致癱瘓為前提來決定政府的行為。

她還談到，德國政府拒絕就新冠疫情封鎖邊境。衛生部長施潘補充說，封鎖邊境，阻擋不了會發生的事情。

默克爾還呼籲人們在危機時期要有責任心，有團結精神。就人們搶購食品現象，她呼籲人們行動“要適當，適中。”她還對深受病毒危害的意大利表示了關注和團結。

默克爾還表示，德國會採取堅決行動，以減輕新冠疫情給經濟帶來的損害。她說，歐盟成員國將為疫苗的研製提供支持。柏林政府將撥款10億歐元用於抗擊冠狀病毒，並拿出1.45億歐元資助國際疫苗研究動議組織-流行病防範創新聯盟。由於形勢嚴峻，德國財政預算現在不會堅持要達到收支平衡到零。關鍵是德國能很好地渡過難關。

默克爾還讚揚衛生部長施潘的工作做得很好。

施潘周三早上接受德國廣播電台採訪時，再次強調要盡一切力量延緩病毒的擴散。他說，德國有2萬7千個重症床位，2萬5千台呼吸機。這在歐洲屬於高水平。但如果疫情突然大爆發，就會出現像意大利的情形，該得到急救護理的病人會得不到急救護理，患者死亡率就容易升高。

默克爾說，德國受感染人數還會上升。而受感染人數確實也在繼續上升。根據柏林羅伯特科赫研究所周三公布的數據，德國境內確診的患者已達1567人，最嚴重的仍然是北威州，為484人，德國境內三位新冠病毒死者都是來自該州。首都柏林現在也有了90名患者。