且看武漢輿情風暴 人民激活了 九頭鳥下凡了？

武漢人，“湖北佬”素有“九頭鳥”之稱，或褒或貶，仁者見仁。這兩天，這個詞又被翻新了，誇“九頭鳥”厲害的比比皆是。首先是他們，迫使當局改口，把“感恩共產黨感恩總書記”，改成感謝武漢人民。

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這幾天 人民似乎激活了？

海內外許多觀察人士分析，在中國，“人民”忽然得到手握大權者口頭上的重視，首先得“感謝”武漢市委書記王忠林，這位政法出身的黨官，上任不到幾天，趕着趕着媚上的官員，借習近平即將視察武漢之際，說出了武漢人民應該“感恩總書記，感恩共產黨”的話。

黨的官僚們用的怎麼都是皇朝時代的語言？其實，這些話，中共統治中國以後一直在教育人民這樣說，中國的兒童們從小學就開始學唱：“沒有共產黨，就沒有新中國”，文革中最流行的歌曲就是那首“天大地大不如黨的恩情大，爹親娘親不如毛主席親”。還有許許多多所謂“出身不好”的子女如何跟黨走，跟父母決裂，六親不認，“大義滅親”，一點不講人性的話語和故事幾十年來如雷貫耳。

但是，“老子到處說”，女醫生艾芬這句話之所以這兩天成為名言似乎顯示，這次被人戲稱“九頭鳥”的地方，“感恩共產黨感恩總書記”這樣的話語嚴重地吃不開了!

王忠林話語一出，輿情洶湧，網絡上，駁斥王忠林感恩說的一波接着一波，明明是至今還在水深火熱中的武漢人在忍受隔離，明明是他們為對抗疫情付出了巨大的代價，他們許多人家中，死的死，病的病，留下終生難以治療的心靈傷痕，明明是當局隱瞞真相導致疫情全中國大流行，繼而全球大流行，哦哈，現在反倒要讓他們，感謝黨不算，主要要感謝一個人，感謝習近平了？!

人民憤怒的時候，習近平也害怕嗎？在中國古代，出了大事，人民上火的時候，皇帝都會下『罪己詔』的，習近平好像從來都沒有感覺，貿易戰，香港危機，他領導的黨製造了一個個驚濤駭浪，黨好像從來沒錯？

第二天，習近平親信湖北省委書記應勇帶頭改口，感謝武漢人民，王忠林跟着學舌，感謝湖北人民，但他們還是不忘留個話把子“武漢人民顧大局識大體”，暗示人民應適可而止，兩位抓政法出身的領導清楚，畢竟他們手中掌握着“刀把子”。

假的，全是假的!

無論如何，武漢人讓官員們第一次感到了畏懼，當國務院副總理孫春蘭檢查小區生活時，樓中的居民一下子戳穿了武漢官員營造的關懷百姓的假象：“假的，全是假的!” 如芒在背，孫春蘭質問下屬怎麼回事，下屬裝模作樣檢討，但是再也不敢讓這樣的場面出現了，因為，他們的總書記快要來視察了。

習近平來了，全城一片肅殺，一家一戶，戶戶駐警，習近平隔着街道，隔着屏幕，隔着高樓，就這樣“看望”了武漢人民，感謝了武漢人民做出的巨大貢獻。值得注意的是，有關感謝武漢人民那幾句話，習近平，應勇，王忠林說的幾乎一字不差。

分析人士指出，迫使當局感謝人民，讓共產黨口頭上低頭，也是十分罕見的，武漢人或者以武漢人為代表的中國人，在這場瘋狂的隨時可以剝奪人命的疫情中越來越多的體驗到自己存在的價值。這種認識和李文亮，艾芬這些敢於吹哨的武漢醫生，和武漢中心醫院醫護人員，武漢三千多名醫護人員遭感染，其中已有數為被新冠病毒永遠奪取了生命，與無數武漢病患者付出的巨大代價分不開。

感恩說被埋葬後又出現了另一場輿情風暴，『人物』雜誌刊出的艾芬訪談『放哨子的人』，極其細緻地從武漢中心醫院一角，揭出官方最初是如何下令隱瞞人傳人、最終導致疫情大爆發的真相，文章一出，即被官方刪除，然而人民憤怒了! 審查官刪除一次，被民間復活一次，一百次刪除，一百次復活，出現了用幾十種語言複製、轉發的奇觀，艾芬一句“老子到處說”更成了網民的名言。

三次輿情風暴

武漢疫情爆發以來，吹哨人李文亮不幸死亡後，至少出現了三次輿情風暴，這同“吹哨人”的犧牲，付出，同一些知識人如許章潤，許志永的理性剖析，同『財新』等媒體窮追不捨得報道，同那些敢於深入武漢探查真相，至今下落不明的公民記者陳秋實、方斌、李澤華，同真實記錄每日切身感受的武漢作家方方分不開，而那篇署名任志強直指習近平不過是脫去新衣的皇帝的檄文也是連串的輿情風暴中的一個亮點。許章潤2月初寫下“憤怒的人民已不再恐懼”，絕非憑空而言。

在黨國一體的中國，一切以黨的利益為重，國是附屬的，去年“十一”中共慶祝建政七十周年，就是黨旗在先，國旗尾隨就是明證，遑論人民。只有需要利用群眾的時候，人民才會出口，毛澤東曾說，“人民，只有人民，才是創造歷史的動力，”不過利用而已。比如，利用農村二流子，好吃懶做的小流氓，六親不認的傢夥站出來打倒地主分田地，鞏固新政權；比如文革時候，毛對劉少奇等人在七千人大會逼迫他檢討懷恨在心，發動文革，也是以人民的名義，利用了幾千萬被愚弄得一塌糊塗的人民。文攻武鬥，互相殺得頭破血流，最後，老毛昏聵，中國幾近崩潰，人民算老幾？當年造反的，要不當了“三種人”，要不當了沒有多少知識的“知青”，下放到農村去勞動了。

有人分析，這兩天短暫出現的輿情奇觀，仍將會一如既往地被湮沒，被消蝕，被吸納，被鎮壓，但也有人以為，人民的喊聲已發出，人民不再恐懼。至少，它顯示了另外一層意義：

今天的中共以及他們的 總書記習近平很孤立。