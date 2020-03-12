世衛組織總幹事：新冠疫情是一場可控的全球大流行

世界衛生組織總幹事譚德塞周三在日內瓦重申，將全球2019冠狀病毒疫情暴發描述為一場大流行不是輕易做出的一個決定。做出這一決定基於兩個主要原因：病毒傳播的速度和規模，以及一些國家沒有以控制這一威脅所需的政治承諾水平來應對這一威脅令人感到關切。

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譚德塞表示，把這場疫情描述為一場大流行並不意味着各國應該放棄，認為各國應該從遏制轉向緩解策略的想法也是錯誤和危險的。相反，人們必須加倍努力。

譚德塞強調，這是一場可控的大流行病。決定放棄實施基本公共衛生措施的國家最終可能會面臨更大的問題，給衛生系統帶來更沉重的負擔，日後則需要採取更嚴厲的措施來進行控制。 他表示，所有國家都必須在保護健康、防止經濟和社會混亂以及尊重人權之間取得平衡。他敦促所有國家採取適合本國國情的綜合方法——但需以遏製為核心支柱。

譚德塞呼籲各國採取四管齊下的戰略: 至今未受病毒影響的地區繼續在各方面做好準備；繼續加強檢測、預防和治療工作；減少和抑制病毒傳播；積極尋找新方法預防感染，分享各自積累的經驗。

世界衛生組織在2月5日曾發出6.75億美元的募捐呼籲，以加強國際措施，來應對新型冠狀病毒疫情。譚德塞宣布，這一戰略準備和應對計畫已經獲得超過4.4億美元的認捐。

聯合國秘書長古特雷斯周四回答記者提問時表示，聯合國總部正在採取非常重要的措施，並且正在對局勢進行每日、甚至是每小時的評估。 他還表示聯合國完全致力於與東道國當局以及州和市政當局合作，成為紐約確保每個人安全的努力的一部分。