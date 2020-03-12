反修例運動影響港生擬升學大陸人數下跌有意到台者上升

根據香港一個輔導學生的組織調查顯示，持續不斷至今的反修例運動下，香港學生考慮到大陸升學的人數下跌，相反考慮到台灣升學者人數卻有上升。調查顯示，受訪有70%學生因政治因素而不考慮到大陸升學，較去年急增37%。

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學友社從去年12月至今年2月訪問逾1300名應屆中學文憑試考生，發現只有15%的考生考慮到大陸升學，較去年下跌5個百分點，是三年來的新低。但應屆考生考慮前往台灣升學則增加到30%，較過去急升一成。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，學生兩岸升學意欲受去年系受到下半年反修例爭議影響，學生選擇升學地點更看重政治環境與制度，受訪70%學生因政治因素而不考慮大陸升學，較去年急增37%，反觀選擇到台灣升學，有37%因政治因素而考慮赴台，較去年增兩成。

吳寶城指，今次情況與2014年“佔中”情況相若，而調查未反映新冠肺炎因素，相信實際情況考慮到大陸升學的學生比例更少。今次調查亦發現學生無論以內地抑或台灣，更多考生考慮留在當地發展，相信考生外地升學之餘，亦有在當地工作或移民的打算。

此外，根據蘋果日報報道，自從去年爆發反修例運動之後，從去年第三季提早領回“強積金”的人數推測，單季移民人數最高或可能高達8300人，遠較政府官方數字為高。

所謂“強積金”是僱員日後的退休金，在政府規定下，僱員和僱主每月都要為僱員的“強積金”合共付出款項，由政府法定機關積金局所管理。目前港人必須待65歲才可自由提取強積金，或在特定情況下方可申請，當中包括移民。根據積金局定義，申請人必須永久離開香港往其他地方居住，並無意重返香港工作或再定居。

報道根據積金局的數字發現，去年第三季以移民為理由提取的強積金，金額達13.98億元（港幣，下同），創下自2014年有紀錄以來季度新高，而申請宗數亦高達8300宗，換言之，單季移民人數最高或達8300人，遠超保安局早前估算數字。

港府過去一直未有統計港人移居外地數據，僅保安局根據警方批出良民證（無犯罪紀錄證明書）和其他資料進行估算，惟申請良民證不一定移民，有機會是海外升學等，故此數字準確度低。按該局最新估算，2018年全年移民港人僅7600人，2019年估算數字方面，保安局發言人未有提供。

據積金局最新統計，去年7、8、9月共有13.98億元MPF以移民為理由被提取，創下自2014年有紀錄以來季度新高，與6月初反修例運動爆發時間性脗合。若以全年數據比較，有關數字自2016年起已連升2年，分別於2017年及2018年達到45.72億及47.92億元，同屬近年較高水平。