周勍：我農曆同一天生日的獄友去了

昨晚會友遲起，西安小友發來李兄貴仁仙逝短信，一時氣堵，繼而劇烈的咳嗽，生理反應猶如武漢肺炎。

廣告 繼續瀏覽後續

李兄貴仁八九年與我分別關押西安市看守所西二排和西三排，九零年一月我倆趕上同一天過生日，他先請他們監室的獄友搭成人梯，爬上鐵窗喊我:生日快樂!我亦效彷爬上窗口，此情此境二人激動莫名。李兄正喊:我這裡有方便麵，會讓“勞動號”帶給你一包，晚上我們同一時間吃……

二人正激動互喊話間，各自排里的獄卒衝進了監室，這是嚴重違反監規的行為，一陣亂揍自是難免，隨即又給我倆分別砸上了背銬——把雙手扭在身後，用生鐵鑄的土銬子拷死。

至此，吃飯上廁所等都需獄友幫忙，而睡覺時也只能趴着睡，一個生日二人如此度過矣!

貴仁兄乃陝西在全國最有名的出版家和批評家，貴仁兄南人北相，性情剛烈，是當今文壇幾近絕跡的耿介傲嬌之士——他出獄時我正在北京，一位與我有點舊交的當今中國作家協會的女副主席，湊了兩千多塊錢與這句話託我一併帶給他——貴仁是中國文壇最硬的骨頭!才情眼光都是一流，可惜屈居長安一隅而不為眾人知，他是我們浙江人的驕傲。

回西安在北大街他的蝸居見面，他即言:這錢正是時候，幾個釋放了的學生生活無着，我得趕快找來給他們分分。

同在西安，我們分屬不同的國保看管，每次見面對方的看管人員都如臨大敵，以為我們要搞什麽“大事”，隨機就報復騷擾家人。時我單身，而他則是一家老老小小。雖他頻頻熱情相約暢談，而我終不認家人難耐表情，慢慢有意疏遠。後來我離開西安，他也搬到康復路陝西電力學校他太太的房子，每每回陝都會設法去他家裡小聚，幸有兩個局外朋友和他同院而居，我都說是看朋友熘進大門匆匆一見，因為對他的看管一直是西安最嚴酷的，我總怕帶給他家人麻煩。

人只有在意，才會顧忌謹慎。

可能是所謂感應吧——昨晚回家已是凌晨3點，不能入睡翻出他的大作翻看，午起即得此兇訊，好在再也不需顧忌猶豫了!

貴仁兄性情激越，生性剛烈，真國士矣!先長揖遙祭拜——貴仁大兄，一路好走!

周勍於柏林斯潘道家中