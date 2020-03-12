方方日記受到兇猛惡攻... 網民怎麼說？

中國武漢作家方方的封城日記，追看者數百萬。不過也有人害怕方方日記，試圖要挾警方對她進行打擊。方方3月12日寫道：“惡攻的勢頭來得非常兇猛，也是非常令人驚異的：突然有那麼多人，集體用同一個話題，同樣的語言，同樣的圖片，在同一時間來對我攻擊。…” 網民也不可欺

廣告 繼續瀏覽後續

方方這篇日記有許多跟帖。摘錄幾條：

白水：日記是探照燈，日記是擴音機，日記是顯微鏡，日記是聽診器，日記是解刨刀，日記是投影儀，日記是功過簿，日記是榮辱榜。一維又一維，日日緊追隨！

王朝輝：從引咎辭職敦促書那一篇起，他們就坐不住了。

隨風：“管他批評不批評，老子到處說！”“管他刪不刪，老子到處寫！”方方日記一直寫，都寫到十一維空間了。“管他管控不管控，老子到處發！”

沁園春：真話和真藥一樣重要！真藥救人，真話救世！

Veritas ：從二湘的七維空間追到十一維：就因為方方老師說了一點真話，有些人就要搞臭方方老師，我希望有更多有良知的人站出來支持方方老師，不為別的，就為了讓我們的子女今後生活在一個正常的中國，而不是黑白顛倒的中國，我絕不把這個世界讓給那些我鄙視的人，支持方方老師！

快樂永遠的我：方方一言中的，那些人這麼的心虛，說到底就是怕追責。創下如此滔天大禍，最怕秋後。武漢人不會饒過他們，湖北人不會饒過他們，中國人不會饒過他們。

汪淮：武漢人民請一定要保護好方方！

海子：方方日記最大的特色就是三點：一是說真話；二是接地氣；三是有分寸。

趙永峰：沉默不是旁觀，而是參與。沉默不是無辜，而是縱容。沉默似乎共犯，也要被後世的歷史審判。

風傾陌：支持方方老師！知道方方的人，都知道方方老師乾淨坦蕩！！

俞煉聰…仰望神：在充滿謊言的社會中生活，辛苦！向您致敬，至少在烏雲中有一線亮光，等待陽光燦爛的日子，雖然看似遙遠…

懶懶的琳：請相信老百姓心裡有桿秤，所以不要因為那些怪物的攻擊而影響心情！願你一直強大，開心，健康！

zh-wh：想起上次攻擊韓紅的，不會是同一幫人吧？太厚顏無恥了，這種屬於造謠者，希望我們的行政機關去管管

2020：感謝方方老師每天的日記，所記錄下的災難日子裡武漢普通百姓悲慘真實的點點滴滴，為受難的百姓發聲，無懼於各方當權者的威脅，對他們的問責與鞭笞。看到了在災難中發生的許多不忍提及的人間悲劇與上演的五花八門荒誕不經醜劇。提醒我們冷靜又不失人性溫度的觀察視角與悲憫情懷。…..

一米陽光：方方老師，辛苦了，我們永遠支持你！新冠病毒我們最終可以戰勝，但有些人心裡的病毒去除卻不易。

冒牌文化人：現在不是文革，不是隨便就能抹黑一個人，尤其是要抹黑一位受千百萬人尊敬的文化人，還要看我們答應不？我們沒有權勢，但我們有吶喊，千萬個老百姓的吶喊。…

風：…我都恨不得飛到武漢大家圍着保護您！…文聯大門一定要守好第一道防線啊！也不要外出，我擔心有壞人打着治療的旗號收拾您！在家如果斷網了就失聯了，想想也很可怕。這都過去這麼多年了，不會再出現林昭張志新吧

楊敏：看到李文亮醫生微博下不斷增長的留言，就忍不住要流淚。這也是一樣，一個說真話的樹洞，讓我們忍不住要來傾訴，要和內心的自己傾訴

Follow the trend：如果尖銳的批評完全消失，溫和的批評將會變得刺耳。如果溫和的批評也不被允許，沉默將被認為居心叵測。如果沉默也不再允許，讚揚不夠賣力將是一種罪行。如果只允許一種聲音存在，那麼唯一存在的那個聲音就是謊言

夢逸：大家一起保護好方方，保護這束照進暗夜的光。

江寒：有多少人跟我一樣，每天看方方老師的“封城日記”入睡。字句間有文人風骨，慈悲之心！

方方日記跟帖留言2020年3月12日 © DR網絡圖片

……