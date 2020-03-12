方方：有人試圖要挾警方對我進行打擊嗎？（3月12日）

方方 ：正因為有很多讀者，留下了他們很多的鼓勵我的文字，才使得我將這件事堅持了下去。這些讀者是我在封城生活中最大的溫暖。 （二湘的十一維空間 微信號 erxiang11d）

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法廣轉載方方武漢日記3月12日

有人試圖要挾警方對我進行打擊嗎？

文／方方

天色明亮，陽光沒了。但春天的感覺還是很濃。

今天是個奇怪的日子，起床後遇到的儘是不愉快的事。先是看到幾個朋友傳來一個帖子。標題是：“網民竟然如此痛斥方方，您怎麼看”。其中收集了兩百多條對我惡意攻擊的文字。我能說什麼？這樣的人可謂惡意滿滿，連一絲善都沒有。起碼罵的和誇的各選一半吧？發表這信帖子的是“今日湖北網”，主管單位是湖北省新聞工作者協會。這是官方的網？不會因為我喊了幾聲追責，或是“引咎辭職”就來這一招吧？

另一件事就更奇怪了。而且突然之間鋪天蓋地而來。大意是說，我利用特權，找交警把我侄女送出武漢，弄到了新加坡。好幾個公眾號，煞有介事地寫文章。看來那些惡意攻擊我的人是真找不到什麼事了。

我侄女到新加坡有十多年了，本屬新加坡僑民。回新加坡，坐的是新加坡接僑的航班。中新兩國說好了的。還是過年期間，印象中飛機原說凌晨一點起飛（我記得不太清楚了，後來好像是凌晨三點？總之是很晚的時候。）。我哥嫂都上了七十歲，不會開車。那天剛下了私車禁行令。我是真守規矩，特意去諮詢。坦率地說，我在武漢生活了六十多年，武漢的警察我的確認識不少。單位還有同事的家屬也是警察哩。武漢市公安局有個寫作班子，還邀請我去參觀過。以前市公安局開什麼會，也邀過我。我也寫過不少關於警察的小說，很多素材就是從他們那裡得來。我跟很多警察熟悉，這豈不是很正常的事？我認識他們，有急難事，向他們求助，其實也很順理成章呀。肖警官和其他幾位警察大約在前年曾經去過我家。我諮詢時，被告知，肖警官正好休息，可以讓他幫忙。我即給肖警官發了短信，他立即答應了。儘管肖警官是輔警，但我一直就是稱他為肖警官。警察系統輔警很多，我對他們都禮貌稱之，也是應該的吧？那天大約是初五（真記不太清了），短信應該都還在，如果有關部門想調查，盡可以去查。這個也叫使用特權，那麼特權又是什麼？其實，說到底，大概是有人試圖要挾警方對我進行打擊吧？

白天我在微博已經回復了這個問題。是因為我擔心警方高層不了解情況，真的去處理肖警官，所以特別作了說明。微博平台，不是審判台，不是你們詢問，我就必須回答的。作家可以有警察朋友，警察也可在休息時間為朋友幫忙，這是人之常情。電視劇里也都不少這種情節吧？這覺得這件事鬧得這麼大，真像是一個笑話。

順便告訴一下那些缺乏常識的人（包括舉報者）一點點我的個人情況，以免每次留言都犯錯誤：

1、我今年65歲，已經退休，病也不少。去年春節前後，一直在醫院治療腰椎間盤突出，到年底才緩解。我的病歷和我單位的同事，全都可以作證。因為我去年上半年，連走路都很艱難。所以，要求我出門當義工，是真的不合適。況我這把年齡，也實在承受不起義工的活兒。萬一跌一跤或再閃了腰，那才是真給政府添麻煩。

2、我不是廳級幹部！我不是廳級幹部！我不是廳級幹部！重要的事情說三遍。我連公務員都不是。所以，我是沒有級別的。真是讓各位口口聲聲叫喊“廳級幹部”的人失望了。退休後，我就是個普通市民。當然，我也沒有入黨。我一直都是群眾。儘管當了省作協主席，但了解體制的人會知道，我這樣的主席，並不管事。省作協所有的事務，均由黨組決定。不過，有些專業活動，我倒是儘可能地為作協張羅和幫忙。

3、因我是1992年的正高職稱，資格老，所以，比起很多人，我的工資不算高，但也不算低，足夠生活。現在社保拿退休金。省作協對於退休老作家一直都很關照。我印象中，從徐遲、碧野那一輩起，都是這樣，這個傳統一直保持至今。所以，我退休了，省作協也仍然像關照其他作家一樣關照我，同事們對我也很好，他們好多人是我看着長大的，所以大家相處一直很和睦。我與普通百姓的確會有點差異。因我是職業作家，迄今為止，出版的書也有上百部。不少人讀過我的書，對我很尊重，尤其是湖北人和武漢人。我的這點知名度，經常會得到一點照顧，這是真的。有時在餐館吃飯，老闆會加一個菜，的士司機認出我，也曾有過堅決不收我車費的事。這些都是讓我很感動的。

4、極左人士一直在找我的碴，我的微博大概也被他們翻爛了。而且我覺得他們也應該舉報過多次吧？可是我想不出來我有什麼可被舉報的。其實，我從來不擔心有人告我。我擔心他們不告我。不告我，就會有人相信謠言。而一旦告我，真是把我的優點都暴露了。不瞞說，連紀委的人都覺得我這種人比較適合到紀委工作，廉潔呀，又守規矩，還敢於實事求是說話。

5、今天的惡攻勢頭來得非常生猛，也是非常令人驚異的：突然有那麼多人，集體用同一個話題、同樣的語言、同樣的圖片、在同一時間來對我攻擊，嗯，還有公開舉報，通力合作的感覺。就好像昨天晚上開過會議，作出決定，約定時間，集體行動一樣。這是不是太有點意思了？誰在主持（這樣的行動，集體自發行為，傻瓜也知道不可能呀！）？又是誰在煽風點火，推波助瀾？細想是有點恐怖的哦：這種組織者如果某一天，要煽動他的團隊搞起義或是搞點破壞什麼的，應該比我寫個日記要厲害一萬倍吧？這個組織以及他們的團夥，擁有這樣的號召力和行動力，說攻擊誰就攻擊誰，群起而上地針對一些與他們觀點不同的個體（聽說，有兩位教授因為幫我說了話，微博便被人翻了個底朝天，並被舉報到官方。這樣一夥人，一言不合，即下號令，集結團隊，各種辱罵和惡意，圍剿個體，這跟恐怖組織有什麼差別？），難道官方不覺得更應該擔心他們嗎？他們要挾官方的次數，已經很多了吧？

6、一個被封在疫區的寫作者，一個人受困家中，記錄自己的點滴感受。該稱讚的就稱讚，該批評的就批評，這是一件很自然而然的事。是的，我一直沒明白，大家為什麼要看我的日記。但前兩天，看到一個讀者說，方方日記是我們在鬱悶中的一個呼吸閥。看到這句時，我心裡的感動，真是無詞形容。我在讓自己努力呼吸時，也幫助了別人呼吸。正因為有很多讀者，留下了他們很多的鼓勵我的文字，才使得我將這件事堅持了下去。這些讀者是我在封城生活中最大的溫暖。

7、但讓我更難理解的是：為什麼這樣一份並不激烈的日記，會遭到那麼多人的惡意辱罵和圍攻？這件事是從什麼時候開始的？是什麼人挑動起這些辱罵的？辱罵者主要是什麼樣的人？他們這樣做的目的是什麼？他們大體持有什麼樣的價值觀？甚至，他們的學歷以及成長背景是什麼樣的？從事什麼工作？網絡有記憶，有心人查詢和調研一下，或許便有真相。這是件頗值研究的現象。我自己也蠻好奇。

8、可惜了那麼多年輕人。當他們把極左人士當作自己的人生導師時，他們這輩子恐怕都會在黑暗的深淵中掙紮。

疫情繼續向好。新增確診病人已到十位數以下。大多地區，業已歸零。這個數字，讓人高興。今天本是心情大壞的一天，但疫情局勢給了我上好的消息，也算扯平了。

【作者簡介】方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。

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