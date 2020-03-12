日本新冠感染者達1337人 專家推算可達千萬

據日本NHK電視台截止到日本時間3月12日午後3時的統計，日本的新冠感染者已達1337人，而據日本厚生勞動省委託的專家團隊推算，如果日本不採取相應的措施，日本的感染者可達千萬人。

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12日日本又增加了7名感染者，在日本國內的感染者共627人，加上鑽石公主號發現的696人和乘包機和政府專機回國的14人，日本的感染者達1337人。國內感染後死亡者已達17人。

而日本厚生勞動省委託日本北海道大學教授西浦博等人在日本醫療研究機構（AMED）組成的完備有關病床等醫療體制的研究團隊，日前彙總出報告書，此報告書推算結果顯示，若不採取任何防止新型冠狀病毒疫情擴大的措施，按照傳染力中等水平推算,將有9%的日本國民感染此病毒並發病，將有1150萬人前往醫療機構就診。

該團隊採用了去年12月至今年2月在中國獲取的3.9萬人治療數據，計算出發病者中需要住院及重症化比例。該團隊將0～14歲、15～64歲、65歲以上人群分別設為兒童、成年人及老年人，研究了各年齡層的發病率和住院率及重症率等。

該團隊的報告書指出：傳染力中等水平的預想，推定在流行停止之前所有年齡曾的人口中有9·0%發病，其中一有1·8%需要住院，0·18%由於呼吸衰竭要進行氣管插管和進入集中治療室，發展成重症。如果年齡層僅限於老年人，發病率12·8%，住院率5·8%，重症化率為0·58%。另一方面，年輕人的重症率小兒(0～14歲)為0·06%，成年(15～64歲)以0·02%，和65歲以上的老年人存很大的差異。

傳染力低的預想，全年齡人口發病率在6·5%，住院率1·4%，重病化率0·14%。傳染力高的預想，發病率為10·6%，住院率2·0%，重症為率0·20%。老年人的重病化率低位預想為0·45%，高位預想為0·63%。