泉州酒店坍塌事故：找到最後一名被困者遺體 共29人死亡

法新社援引中國官方媒體報道，3月7日發生樓體坍塌的福建泉州欣佳酒店之後，搜救人員在12日午間找到最後一位被困人員遺體。事故共造成29人死亡。

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發生事故的福建泉州欣佳酒店是該市新冠病毒的隔離預防設施，3月7日周六下午16時發生樓體整體坍塌，當時樓內共有71人被困，十幾人之後被救出。

據中國央視CCTV報道，在悲劇發生110多個小時後，搜救人員周四凌晨找到了最後一個被困者的遺體，持續幾天的搜救工作宣告結束。

報道指，全部被困的71人中，29人死亡。其中27人救出時已無生命體征，2人送醫搶救無效死亡。事故傷員在泉州本地的四家醫院救治，其中重傷2名。

報道指，欣佳酒店不久前被指定為防疫設施，用以接納與新冠病毒感染患者有接觸人士的隔離。法新社援引當地“泉州晚報”報道，酒店所有住客此前進行的新冠病毒測試結果均為陰性。

據新華社報道，一名男子在被困69個小時之後獲救。

中國應急管理部本周曾表示，泉州欣佳酒店是違法建築，並涉及多次違規改建。酒店一樓春節之前開始裝修，至發生坍塌事故時裝修仍在進行。中國應急管理部說，施工工人曾在事故發生前向樓房業主報告了樓房支柱發生變形。目前這名65歲的業主已被警方控制，調查工作正在試圖找出發生這一災難的原因。