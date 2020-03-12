看着武漢街頭的習近平 想起廣州街頭的胡錦濤

胡錦濤2013年回答記者的一段話被網絡翻了出來，引起許多評論。法新社問什麼事最讓他傷腦筋，胡錦濤回答“非典”。他形容自己當時“心急如焚”，若不能有效遏制疫情，不但對不起國人，也對不起各國人民。比起今天官媒鼓吹的要世界感謝中國的專橫無禮，“胡真顯得謙謙君子”，久違了!

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習近平的前任胡錦濤也曾遭遇嚴重衛生危機，胡遇到的是SARS，習面臨的是新冠病毒；胡的時候並不比習透明，SARS疫情是在303醫院軍醫蔣彥永揭露後才真正公諸於世，新冠疫情最初被武漢醫生披露後，黨政部門竭力隱瞞人傳人的重大事實，直到爆發成重大災難，傳染全國，現在已形成全球性災難。

然而，今天許多中國人想起胡錦濤，甚至對這位素有不作為，眼看着“擊鼓傳花”，一天天爛下去的前國家主席不滿的人也掩飾不住地感嘆，有人說，中國人太悲慘了，每個人都被逼得懷念那個“河蟹”時代。還有人說，“想起胡錦濤，是很無奈，看看眼下這位，更讓人絕望”。胡至少有另外一面讓人難忘。

Sars全面爆發後，胡錦濤來到了疫情第一線，2003年4月14日，在疫情猖獗的時候，他來到首先爆發疫情的廣州，看完醫護人員，然後在事先未打招呼的情況下，出現在廣州繁華的商業街北京路，在街頭看望民眾……胡錦濤就是因為這一舉動後來被民間稱之為“濤哥”。胡錦濤的搭檔溫家寶總理在親民方面絕不輸於胡，疫情囂張之際，挺身慰問老百姓，溫家寶給人這方面留下的印象似乎更深：凡是大災大難現場，都有他的身影，有些批評者譏諷他是一位演員，但這樣的演員在習近平統治下絕蹤了。

在親民方面，習不要說平時從不去災害現場，他不去，連帶他的班子無人敢去。這次爆發新冠疫情的核心地帶—武漢，死了那麼多人，近10萬人被封鎖近兩個月，習近平就是不去慰問。直等到3月10日才去了武漢，與胡錦濤在廣州街頭與老百姓輕鬆握手隨便言談的場面比起來，習近平的出現令人恍若有隔世之感，除了挑選好的幾位社區人員，沒有見到真正的百姓，只去了兩個地方，一個是軍方管理的火神山醫院，他僅僅是隔着屏幕慰問醫護人員和患者，而且，不少人指出他其實去的是緊鄰的武漢職工療養院；另一個去的地方是東湖小區，沿途人家，一戶一警，戶戶駐警，高樓上布滿了狙擊手，習近平與其說看望民眾，不如說遙望被鎖在房中的武漢人更確切。一些視頻顯示，有住戶人家看到習近平走來，喊出“習主席好，武漢加油，中國加油”的口號，看起來很像是演員喬裝，因為其中一人問：“是不是開始”，而且喊的都是口號，不像普通老百姓的話。且試想每戶人家駐有警察，老百姓豈敢亂說亂動？ 再看那街上，滿街空蕩蕩，沒有人，習近平一行走過，大約有上千名黑衣人出現，那是什麼人，只能是公安人員。

所以，今天網上才廣泛流傳着胡錦濤當年的一段令人唏噓不已的講話，這是2003年10月21日在曼谷召開的亞太經合組織第11此領導人非正式會議上，法新社記者問胡錦濤一個問題，什麼事曾讓他感到最傷腦筋，胡錦濤的回答很坦率：“非典”。他說：“當幾千名同胞遭受非典威脅的時候，當上百名同胞死於這個疫病的時候，作為一個國家的領導人，我心急如焚，如果不能有效地遏制疫情，使其泛濫開來，甚至擴散到國際社會，那麼作為中國的領導人，我們對不起13億中國人民，也對不起世界各國人民”。

有人說，在聽慣了當今我黨咬牙切齒“不忘初心”的誓詞以後，濤哥雖然也是中共領袖，人性不會高於黨性，他的話難免有作秀成分，但還是讓人感動，他的語氣里還是有一種對人的擔心，他知道同胞受難他不能撇開責任，而且，胡還有一種“胸懷”吧，至少和習比起來是如此，就是非典治不好，他覺得不光對不起中國人民，還對不起世界各國人民。

今天這些話就都收起吧，習救災遲緩，慰問遲緩，事情有利了就拿天下之功為己功，一切都是“我親自指揮親自部署”，氣勢跋扈，專制專斷，當有本國人弱弱地啟示，是否應對造成的災難說一聲歉意？只是本國人，世界人民對疫情傳播的埋怨是有的，但遠遠想不到要中國人表示歉意，病毒嗎，無祖國。但那位人士的話說出後，遭到圍攻，黨的宣傳機器全部開動了，什麼美國要向中國道歉呀，什麼世界應該感謝中國呀，還有恨不得立即從美國遭到新冠疫情起源於甚至製造於美國，種種，不在話下。

濤哥時期，因前任江澤民鼓吹悶聲發大財，官員貪腐一路延續，終於喪失了一切底線，九龍治水後期，對維護憲政人權的打壓也異常嚴重。但是，真不能跟習近平時代的殘暴比，那時候，微博上還可以時不時看到一些自由的言論，民間也經常有人發聲，蔣彥永能把非典向外公開揭露，也足見那時候比現在有容忍得多，直到零八憲章誕生。他們抓走了劉曉波……那時候，溫家寶有時會談到人權、憲政等普世價值，溫家寶會公開站出來曆數文革的罪惡。

在今天，這一切都聽不到了，你說這是在演電影，這樣的電影不可能存在了。