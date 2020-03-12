約翰遜宣布英國進入防疫第二階段 政府估計目前感染數目可能在5000到一萬人

英國仿照法國的做法，周四宣布進入“疫情延緩”防疫第二階段。英國首相約翰遜表示，（新冠病毒）還將大面積擴散。英國政府估計，英國目前的感染人數可能在5000到一萬人。

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約翰遜在結束內閣安全會議後在記者會上表示，“我要告訴英國民眾真實的情況。眾多的家庭將提早失去他們的親人”。約翰遜的醫學顧問及政府衛生官員等都出席了記者會。約翰遜表示，這是我們這一時代公共衛生最嚴重的危機。“有些人拿它與季節型流感相比，這並不正確。由於缺乏免疫力，這個疾病更加危險”。

英國新冠病毒感染者病例在一天內猛增29%，達到590例，10人死亡，確診者中20例重症。 英國政府首席科學顧問瓦朗斯表示，由此推算，英國目前的感染數目可能在5000到一萬人。瓦朗斯醫生並說，新冠疫情的高峰期可能在10到14周後到來。他說，英國目前的疫情情況晚於意大利和其他歐洲國家4周。

約翰遜宣稱，英國進入防疫第二階段。與法國的做法相似，該階段儘力延緩高峰期的到來。 不過，英國在此階段還不會下令關閉學校，禁止聚眾等措施。不過，他宣布，英國從周五起禁止學校舉辦海外校外教學。他也提醒有疾病的年長者要特別注意身體健康，不要搭郵輪旅遊。

約翰遜周四下午在緊急應變小組（cobra）會議後召開記者會宣布，民眾即使出現咳嗽不斷或體溫升高癥狀，即使癥狀輕微，也應該居家隔離7天。 約翰遜強調，由於英國的確診人數快速升高，如果能把高峰期延緩幾個星期，國家醫療保健服務（NHS）將更有辦法應對。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，目前政府的措施已經有效延緩病毒傳播，但現在必須進入下一階段。他表示，一切都在於時機點，“如果太早開始行動，民眾都會感到疲累。這是一場持久戰。” 據英國政府的“新冠病毒防疫作戰計畫”，防疫工作區分4階段，分別為“控制”、“延緩”、“研究”以及“緩和”。