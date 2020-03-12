網絡保衛戰 艾芬醫生談新冠隱情 一次次遭刪帖一次次再復活

3月10日以來，中國社交網絡出現奇觀，『人物』雜誌一篇叫做『發哨子的人』的訪談，文章被封殺後開始了另外一個故事，審查官一次次刪帖，網民始終不肯罷休，就像一場瘋狂的接力賽，以各種方式使其無數次復活，轉發，以數十種語言在各種自媒體、公眾號、網站轉發，甚至用上了甲骨文，意第緒語，好像這是一場與審查官的生死決鬥，好像這是為了保存一個稍縱即逝的珍貴記憶。

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為什麼要這樣做呢？大約不僅僅是『人物』報道的武漢中心醫院急診科醫生艾芬，敘述的不僅僅是三千多名武漢醫護人員被確診，有的甚至殉職的悲情，僅僅艾芬所在醫院，就有四名醫護人員殉職，還有四名瀕危，她的醫院，大約感染病毒的就有200多麼，可謂損失慘重。另一名吹哨人李文亮，就是她的同事。同事們付出了巨大的代價，眼看着病人一個個倒下，艾芬回顧這一切覺得作為當事人非常後悔，“早知道有今天，我管他批評不批評我，老子到處說”，有人評論這才是關於言論自由的本土化表述，艾芬雖然被噤聲，雖然被壓制，但她終於勇敢地說出來所有的細節! 她表述出一個重大隱情，原來包括李文亮等八位被警方傳訊訓誡指責傳謠的醫生，他們在朋友圈曝料，武漢出現了堪比sars的病毒的重大消息，就是依據艾芬醫生髮布的照片。

艾芬在敘述中，提到的醫院接待的第一個病人的時間是12月14日，後來從急診科轉至傳染科，她從同事嘴裡第一次聽到冠狀病毒四個字。隨後，她看到了關於一名患者感染不明肺炎的CT報告，敏感地意識到一個重大的人傳人的疫情正在發生，趕緊轉給醫生同學，提醒注意，這時候是12月30日，從此，這個消息經李文亮等人，傳遍了武漢的醫生圈。也就是在這一天，武漢衛健委下達通知，禁止醫生談這件事，12月31日，他所在的醫院當局下達文件，禁止醫生不能對外界談論已經發生了疫情這一重大的事件，也就是在這一天，艾芬接到醫院通知，約她談話。

這是一場非常嚴厲的談話，醫院領導責怪她作為專業人士，豈能向外界告知發生了疫情這件事，用艾芬自己的話說，好像武漢市發展的大好局面讓她一個破壞了。她一下子感到絕望。從此，她盡全力救死扶傷，但是信息封閉，甚至醫護人員穿保護服，也不能穿在外面，甲狀腺乳腺外科主任江學慶戴口罩去開會，被院領導批評，理由是不要引發恐慌，結果大量的病人無法得到救助，大量的同事得不到應有的保護，她眼看着周圍的人一個個倒下去，無助，絕望，她說，如果信息透明，就不會有那麼多的同行倒下去，就不會有那麼多的死人，她的表達很平和，但能讓人感覺到一種力量，一種控訴。多少天後，武漢死了幾千人，幾萬人受到感染，造成的傷痕恐怕巨大的無法估量。2月21號，新冠病毒走向世界，領導跟她談話時，她希望他們承認當初批評她批評錯了，他們應該向她道歉，“但是我不敢問”，她沒有等到任何來自上方的歉意。

艾芬醫生從自己所在的中心醫院的一角，描述了她的親歷，但讓人們徹底明白了這場疫情是如何從最初的幾個患者，擴大到不可計數，這一切都是隱瞞信息造成的，一直隱瞞到最後封城，封省，中國半國癱瘓，經濟敗象頻頻，今天，這場疫情在全世界瘋狂肆虐。

武漢疫情經官方層層隱瞞，造成死傷累累，一步步構成全球大流行。官方至今還對最初隱瞞疫情抱着一種得過且過的態度，官媒竟然無恥到要讓世界感謝。好在，在審查官仍然一如既往的瘋狂刪節下，揭露當局隱瞞的調查性報道越來越多，細節也越來越充實，也許，有一天一個武漢疫情路線圖將會完整地呈現在世界面前。

最令人驚訝的是，艾芬醫生的訪談得到了高官的無意識佐證。有3月10日開始在海外廣泛流傳的現場拍攝的視頻為證： 3月6日，中國國新辦舉行新冠肺炎疫情防控救治進展情況發布會。中共中央指導組成員，國務院副秘書長丁向陽說，在這次疫情發生早期，主要是今年1月份和1月份之前，湖北省有超過3000名醫護人員被感染，其中40%是在醫院感染，60%是在社區，都是湖北當地的醫務人員，大多是非傳染科的醫生。

此前，武漢當局一直到1月16日，都堅持沒有發生醫護感染，中國國家衛健委副主任曾益新2月14日又稱，截至2月11日，湖北報告的醫護感染是1502例。

丁向陽或許無意泄露天機，為什麼武漢會死那麼多人，為什麼一場原本有機會避免的悲劇沒有避免，為什麼醫護會感染得一塌糊塗，『人物』關於艾芬醫生的那篇訪談就是最好的註解。