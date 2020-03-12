美國務院指北京在香港執行抵觸基本法的行動警暴橫行

美國國務院發表2019年年度香港政策法案報告，結論指中國大陸中央政府在香港執行（implemented）或唆使（instigated）似乎抵觸了基本法和1984年中英聯合聲明給予香港高度自治的一連串行動。2019年香港歷經接近8個月的反政府街頭運動，報告指出期間港人所應獲得的政治權利保障受到損害。報告書特別指出警方在鎮壓街頭運動時，採用過度暴力，損害港人人權和自由，但港府視而不見。

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由於美國國會去年通過香港人權與民主法，總統特朗普並已簽署成法，國務院這份報告或會成為美國是否對香港進行制裁的一個考量。

報告書又指出，大陸中央政府幹預香港事務的頻率，以及香港政府配合大陸指示的行動，也在增加之中，加速過去一段時期的反面趨勢。

報告書的結論同時指出，香港大致上仍然可以在一國兩制下的框架下，維持一個足夠的自治水平，從而仍可獲得美國給予香港在香港政策法案下一個特別待遇。但報告書警告，香港的自治已在消減之中（diminished）。

香港特區政府針對美國國務院的報告發表聲明予以反駁，但基本上是重複過去的官方立場，即“香港特區一直嚴格按照基本法的規定，充分體現一國兩製得到全面和成功落實”；“高度重視並堅定維護香港的人權和各項自由”；“人權和自由在香港也受到《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障”等。

政府發言人最後亦一如以往重申，外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

美國務院的報告指出，從去年6月至年底，香港警察對付街頭示威者和被禁錮者的暴力，引發嚴重的人權問題，當中包括偏頗的逮捕行動、任意干預和平示威和結社自由，以及限制政治參與。政府雖然對部分違法的警員採取控告行動，但卻拒絕對警察暴力進行獨立調查。