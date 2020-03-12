美國國家安全顧問指責中國隱瞞疫情耽誤全球兩月時間

美國國家安全顧問奧布萊恩周三表示，中國隱瞞武漢疫情，禁止醫生談論疫情，致使全世界多花費了兩個月時間了解病毒。同日，為控制新冠疫情蔓延，美國總統特朗普決定，禁止歐洲除英國以外的旅客進入美國，特朗普說，歐洲已經成為第二個中國。

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奧布萊恩在華盛頓智庫傳統基金會上說，如果中國讓美國專家進入，新冠疫情可能已經得到控制。如果中國最初不隱瞞疫情，不禁止醫生講話，應對新冠疫情的時間就可能提前兩個月。

這位安全顧問表示，如果不延誤兩個月，如果我們能夠對病毒進行測序，得到中國的必要合作，世衛組織的專家團隊能夠直接抵達現場，像美方提議的那樣，讓美國疾控中心團隊進入現場，原本可以大大削減在中國發生的病例，同時，全球疫情會大大減少。

奧布萊恩在出席智庫討論時首先表示，新冠狀病毒並非起源與美國，而是源於中國湖北武漢，並且已經發生了一段時間了。

2月27日，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山曾表示，新冠疫情並不一定源於中國，此言一出，引發很大爭議，即便一些中國專家，也不認同鍾南山的說法，但鍾南山模稜兩可的表述似乎給中國官媒提供了一種指責美國的口實。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏則對『中國日報』表示，中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。在『中國新聞周刊』記者就新冠肺炎病毒並非起源於中國提問時他直言：這是一個非常敏感的問題，一定要有確切的證據，病毒來自哪裡，首先要看它出現的時間點，要追究時間段先後，第二要找出它在進化樹上的位置。他的課題組對上海的病毒株做了全基因組的測序，結論跟世衛組織一樣，上海的病例是從武漢傳過來的，“所以這次在中國大地上，流行的就是這一株”。他的表述是很明白無誤的。

截至美國東部時間11日零時止，美國的50個州中有37個州加上哥倫比亞特區發現新冠病毒疫情，至少1004人確診，31人死亡。