英國會跨黨小組調查香港警察對付醫療及社運人士有否違法

報道指，有關的調查結果將交給唐寧街（英國首相府），以茲證明香港警察的行動是否侵犯了國際法下對人權的保障。 這個跨黨派小組由英國綠黨前主席貝內特（Baroness Bennett of Manor Castle），以及現任下議院議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）兩人擔任。這個專責調查香港問題的小組去年11月成立，目的是促進這個前英國殖民地的民主、法治以及人權，並鞏固香港和英國之間的關係。 貝內特女士說，小組已經在這個星期二展開調查，有關的報告將作為一個資料庫，為有關單位例如政府、人權組織以及其他人士提供信息。她說：“我們需要為保障香港人做更多的事，包括那些治療傷者的專業人士，以及目前居住在香港的33733個英國籍民。” 她進一步指出：“我們看到社交電子和傳統媒體報道了很多令人感到困擾的個人遭遇，我們相信全球對香港發生了什麼事，以及香港所受到國際準則以下的侵害，都會感到關注。” 跨黨派國會小組（APPG）表示，它可能邀請不同的人士到英國國會閉門會議親口作證，小組並且將會調查香港警察的行動有否牴觸中英聯合聲明和基本法。 非政府組織例如Hong Kong Watch以及眾籌團體Stand with Hong Kong都歡迎英國跨黨派小組的主動調查。後者更在網頁呼籲港人就有關的警察指控提供證據， 英國國會跨黨派小組展開對香港警暴調查，香港非政府組織Stand with Hong Kong在網頁呼籲各界為這次調查提供證據。

英國國會一個跨黨派小組已經對香港警察在執行任務時，對付醫療人員和社運分子的手法有否違反人權和人道原則而展開調查。根據網媒香港自由新聞（HKFP）報道，這個調查香港的跨黨派國會小組（All-Party Parliamentary Group），將搜集一切有關濫權的證據，並交予國際法律和人權專家審閱。

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報道指，有關的調查結果將交給唐寧街（英國首相府），以茲證明香港警察的行動是否侵犯了國際法下對人權的保障。

這個跨黨派小組由英國綠黨前主席貝內特（Baroness Bennett of Manor Castle），以及現任下議院議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）兩人擔任。這個專責調查香港問題的小組去年11月成立，目的是促進這個前英國殖民地的民主、法治以及人權，並鞏固香港和英國之間的關係。

貝內特女士說，小組已經在這個星期二展開調查，有關的報告將作為一個資料庫，為有關單位例如政府、人權組織以及其他人士提供信息。她說：“我們需要為保障香港人做更多的事，包括那些治療傷者的專業人士，以及目前居住在香港的33733個英國籍民。”

她進一步指出：“我們看到社交電子和傳統媒體報道了很多令人感到困擾的個人遭遇，我們相信全球對香港發生了什麼事，以及香港所受到國際準則以下的侵害，都會感到關注。”

跨黨派國會小組（APPG）表示，它可能邀請不同的人士到英國國會閉門會議親口作證，小組並且將會調查香港警察的行動有否牴觸中英聯合聲明和基本法。

非政府組織例如Hong Kong Watch以及眾籌團體Stand with Hong Kong都歡迎英國跨黨派小組的主動調查。後者更在網頁呼籲港人就有關的警察指控提供證據，

Stand with Hong Kong的發言人表示，調查工作對前線醫療人員受到威脅是一個及時而必須的回應，“這次的調查標誌着英國政府對香港人權飽受侵害，以及保障香港人權和自由，是一次重大的改弦更張。人權和自由是受到基本法和中英聯合聲明所保證的。”