馬克龍：法國正在經歷一個世紀以來最嚴重的公共衛生危機

新冠疫情嚴峻，法國總統馬克龍周四晚發表電視講話宣布，為防禦新冠病毒，下周一起關閉全國所有大中小學及幼兒園，但市政選舉照常舉行。馬克龍說，法國正在經歷一個世紀以來最嚴重的公共衛生危機。

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馬克龍周四晚20點向全國發表各界關注的“重要講話”。馬克龍在25分鐘的講話中表情凝重。據周四晚最新數據：法國新增13例新冠肺炎死亡病例，累計死亡達61例，確診感染2876例，一日新增129例。

馬克龍在講話中強調法國民眾“團結一致”。他呼籲70歲以上及身體病弱的民眾“待在家中”，告誡全體法國人盡量限制出行。

馬克龍宣布，自下周一起，全法所有的學校，從託兒所幼兒園到大中小學校，全部關閉，直到新的解禁令，以“保護孩子們”，減輕病毒的傳播。

經濟方面，馬克龍要求政府準備歐洲法國重振計畫，他呼籲歐盟27國“快速強力反應”。

馬克龍還宣布，必須居家的職工將由政府擔負經濟補償，企業可以推遲繳納分攤金及3月稅收。

馬克龍最後呼籲全體法國民眾團結一致，對抗疫情。他說，僅憑政府一己之力是不夠的，沒有全國的上下團結一致，不遵守公共及公民紀律，我們很難應對如此嚴重的疫情。馬克龍說：“我相信大家，因為我們一起組成一個國家。”