中國新冠疫情趨緩 生產逐漸恢復

據本台法廣RFI駐京法語記者的採訪報導，中國逐步恢復生產，北京為滯留湖北未返京人員提供保障金。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI常駐北京法語記者今天2020年3月12日周四發自中國的最新採訪報導，在美國因新型冠狀病毒疫情限制來自歐洲旅行者入境的同時，中國則逐步恢復生產。

在湖北省，中國領導人習近平周二視察後，那裡也開始部分解禁。這一具有象徵性的視察活動，敲起了復蘇的鐘聲。總之，許多中國民眾是如此領會其中含義的，見證就是北京高速收費站前出現了蜂擁而至的人潮。中國普通民眾已經六周沒有收入了。就復工，浙江義烏一位經營建材商店的Liu姓老闆在接受本台法廣駐京法語記者採訪時說：

20200312 RFI français Pékin Stéphane Reportage Chine Element 1 Enr C11 Son Liu à Yiwu Province Zhejiang

本台法語記者注意到，中國一些城市近日出現了要求商場減免租金的店主，就此，廣東東莞一家連鎖店的Zhu姓經理在採訪中談到了當前的困難。

20200312 RFI français Pékin Stéphane Reportage Chine Element 2 Enr C12 Son Zhu à Dongguan Province Guangdong

此外，一些民眾因農曆新年春節赴湖北遭滯留，至今未能返回。北京市有關方面的最新通知公布了補助措施。從三月份開始，所有被滯留湖北，無法從事遠程工作的未返京人員，可以獲得用人單位發放至少每月3080元人民幣的保障金，即每個月大約390歐元。

以上是本台法廣RFI常駐北京法語記者周四有關中國逐步恢復生產報導的主要內容。

其它簡體消息

新冠病毒 中國急需處理醫療廢物

新冠疫情 北京法餐老闆娘談復工

新冠疫情 中國澳門賭場率先復業

新冠疫情 法國一華人憂中國父母

新冠病毒患者痊癒後出院 攝於武漢 2020年3月9日 / Guéris du coronavirus Covid-19, des patients quittent un des hôpitaux de campagne à Wuhan, le 9 mars 2020. © STR / AFP 法新社

其它繁體消息

新冠病毒 美國紐約警告哄擡價格

新冠疫情 全球經濟有負增長風險

武漢疫情：李文亮去世 國監委介入

武漢疫情陰影下的中國首都北京