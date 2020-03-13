一項報告預測 美國最多 一億五千萬人有感染新冠病毒危險

3月11日，身穿危險材料套裝的清理人員正準備進入美國西雅圖最大的冠狀病毒爆發中心地帶--西雅圖地區療養院Kirkland生命護理中心。。

根據一項送至美國參議院的預測報告，新冠病毒可能在美國感染7千萬至一億五千萬人。

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法新社引述了美國眾議員拉希達·特萊布周四在國會新冠疫情聽證會上的質詢發言，跟美國國會有聯繫的醫生預估，美國將有7千萬至1億5千萬人感染新冠病毒。特萊布等於證實了美國媒體的報道。

Axios引述兩個信息來源報道，布萊恩.莫納漢醫生向參議院共和黨領袖以及民主黨領袖遞交了上述預測報告，醫生要求國會準備美國可能出現的最壞的局面。

最壞的設想是三億兩千七百萬美國人中的46%傳染新冠疫情。

似乎是一種回應，德國總理默克爾周四也發出警告，德國70%的人口有感染新冠病毒的危險。

根據美國聯邦政府首席傳染病專家、美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·弗契周三向美國國會發出的預測，大約80%的感染屬於良性，病死率在1%左右。

如果根據這一預測，意味着美國或有70萬至150萬的感染者死於病毒，如果做一比較，2018年，心臟疾病在美國造成65萬人喪生，而流感和肺病加起來只造成6萬人死亡。

新冠病毒帶來的危險在60歲以上年齡人群中升高，對於超過80歲的老人，以及已經有糖尿病、心臟病、呼吸系統疾病、以及免疫系統受到削弱病史的患者而言，危險更高。

特萊布質詢弗契認為這一報告在預估死亡人數上是否準確，後者回答說：“我們對此類預測應該十分謹慎，因為它是建立在一個模式之上”。他補充說：模式的優劣取決於假設的優劣。

這位專家還表示，美國疾控中心2014年開發出的有關埃博拉的模式曾預估100萬人會感染，最終只有3萬人感染。