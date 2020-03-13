中國外交部驚人指控 美軍把新冠病毒帶到武漢

中國發言人令人吃驚地宣稱，新冠病毒是美國軍人帶到武漢的。

中國外交部發言人正在把一項街頭傳聞變成官方觀點。星期四，中國外交部發言人趙立堅在推特上用中英文稱，美國軍方可能將新型冠狀病毒帶到了中國武漢。

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趙立堅推文稱：“零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”

趙立堅擔任中國外交部發言人不久，有“戰狼發言人”之稱。不過，對於他的上述說法，推上不少網民很憤怒，指他這是嫁禍於人不知廉恥的做法。

關於美國軍人利用參加武漢軍運會機會，把病毒帶到武漢的傳言，網上流傳已久，一些中國網民早已在社交媒體上傳說，是美國去年10月來武漢參加世界軍運會時把病毒傳到武漢的。曾有網民反問：為什麼美軍把病毒帶到武漢，自己卻安然脫身？不是說病毒無國界，不認人嗎？

居然網上傳言被堂堂一國外交部發言人引以為證，發推宣告，仍然令人十分震驚。

關於病源和零號病人，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏有過明白無誤的表述。他對『中國日報』表示，中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。在『中國新聞周刊』記者就新冠肺炎病毒並非起源於中國提問時他直言：這是一個非常敏感的問題，一定要有確切的證據，病毒來自哪裡，首先要看它出現的時間點，要追究時間段先後，第二要找出它在進化樹上的位置。他的課題組對上海的病毒株做了全基因組的測序，結論跟世衛組織一樣，上海的病例是從武漢傳過來的，“所以這次在中國大地上，流行的就是這一株”。

根據中國科學家在海外醫學雜誌發表的論文，最早的一例武漢肺炎患者出現在12月1日，他是不是零號病人？目前仍無定論。在隨後的日子裡，由於 武漢當局隱瞞信息，不讓醫生講話，病毒蔓延擴大，最後蔓延至全中國，走向世界。

美國一直指責中國在疫情暴露早期不透明，隱瞞，拒絕美國疾控專家訪問武漢，致使造成巨大災害。美國安全顧問布萊恩周三表示，由於中國在新冠疫情爆發早期掩蓋疫情，讓國際社會白白損失了兩個月時間。

中國外交部另一位發言人耿爽周四就此批評美國官員“詆毀中國政府和人民的抗疫努力”，稱這種做法“既不道德、也不負責任”。