中國宣傳機器抹黑美國 指美軍將病毒帶到武漢 中國網民再爆反美

中國武漢新冠肺炎疫情持續，近期網絡上流傳流傳一份《疫情期間涉美宣傳指導綱要問答》，輿論矛頭指向對美國。而中國外交部發言人趙立堅則以中英文發推特稱，美國軍方可能將新型冠狀病毒帶到了中國武漢，推特中文版周五在網上瘋傳，激發了中國網民的反美情緒。

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據自由亞洲今天報道說，中國宣傳機器抹黑美國，指美軍將病毒帶到武漢。中國外交部發言人趙立堅則以中英文發推特稱，美國軍方可能將新型冠狀病毒帶到了中國武漢。

中國大陸互聯網傳出一份名為《疫情期間涉美宣傳指導綱要問答》的標準答案，目前無法核實是出自官方，或親官方網民授意發布。該“問答”列出了11個問答，其中包括：若美國沒有爆發疫情，如何應對？應着力於宣傳新冠病毒是美國對華人的生物戰，但要切記，只能讓紅色自媒體去實施。如果美國爆發大規模疫情，要指出美國政治體制不利於疫情防控，並大力肯定中國的政治優越性。如果美國的死亡率降低了，可指出美國政府隱瞞數據，把新冠肺炎死亡數統計為流感死亡數等。

該報道稱，貴州大學退休教授楊紹政本周五（13日）接受自由亞洲電台採訪時表示，暫無法判斷這份問答出自官方還是民間，但是可以肯定是針對美國而確立的輿論導向。他說：“對美宣傳指導綱要，我們沒有證據表明是共產黨乾的，這是第一個問題，第二各問題就是這分標準答案無論是誰，如果他真的是這樣搞，那麼只能說他們是無恥的，只能說明他們沒有基本的原則。”

疫情自發生以來，外界質疑中國政府隱瞞新冠病毒肺炎疫情。本月上旬，美國國務卿蓬佩奧稱，由於中方不公開、不透明，美方獲得的信息不完善，導致美方落後於疫情挑戰。楊紹政對自由亞洲表示：“一個人或者一個組織，只要他有基本的行事準則，他一定是依照證據來說話，而不是同樣一個事實，我的目的就是要攻擊對方。你做得好我從另外一個角度攻擊你，你做得差，我又從另一個角度攻擊你。如果按照他的方式就是在攪渾水，想把是非對錯顛倒。”

該報道說，本周四，中國外交部在非正常場合，對美國發出一項驚人指控。中國外交部發言人趙立堅在美國社交媒體推特上用中英文稱：“零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”

而另一位中國外交部發言人耿爽，也在記者會上批評美國 : “我們敦促美方的個別官員，尊重客觀事實，尊重國際公論，與其把時間放在攻擊抺黑，怨天尤人上，不如把時間放在防控疫情，加強合作上。”

報道說，上述消息本周五在中國網絡世界瘋傳，網民紛紛指責美方向中國輸出新冠病毒，隱瞞疫情等，要求美國公布新冠病毒感染人數。網民劉先生對自由亞洲說，“當局煽動病毒來自美國，渲染西方疫情。中共的目的就是掀起一輪反美反西方的狂潮、煽動民族主義，轉移國內追責新冠病毒和對經濟崩潰的注意力，讓民眾產生愛國和自豪，維穩他們的統治。這是當局精心布置的宣傳攻勢，先在推上發消息，再轉到國內。”

一個月前，網絡傳出美國軍人利用參加武漢軍運會機會，把病毒帶到武漢，部分中國網民還說，去年10月，美國派人來武漢參加世界軍運會時，把病毒傳到武漢的。曾有網民質疑，美國為何不把病毒帶到上海、北京，而僅帶到一個中國二線城市。也有網民認為，政府試圖通過煽動百姓的反美情緒，強調中共體制的優越性，籍此進一步加強所謂的國民教育。

該報道稱，北京獨立學者查建國對該台說：“中國的制度是一個極權制度，是一個強力政府控制全國的體制，這個體制對於像觸發疫情這樣的公共安全來說，也可從兩方面來看，就是成也蕭何敗也蕭何。前期防疫失敗，拖延了防疫的黃金期，引起疫情在武漢的大爆發。”

報道指出，關於病源模糊的零號病人，中國醫學界早有爭議。有傳言說零號患者來自武漢實驗室，也有消息說是一位年屆七旬的老人，此人被確認於去年12月1日（《柳葉刀》1月24日發文）發病。但本周又傳出早在11月17日就出現首位感染者，但中國政府一向將此類消息視為“國家秘密”，拒絕表態。不過，中國外交部發言人趙立堅在推特留言指新冠防疫“零號病人”在美國，卻未加以說明，更無從核實。