中國網民與審查公開賽跑 接力傳播遭禁刪的《發哨子的人》

中國一家雜誌《人物》在網上發表了一篇對一名醫生的採訪，這名醫生被警告不要分享有關冠狀病毒的信息。這篇文章很快就消失了。但審查機構似乎低估了中國網民的憤怒、決心和創造力，他們對審查者冷嘲熱諷，用中國傳統書法、表情符號、摩斯密碼，甚至是“火星文”等富有創意的方式重構了這篇文章，並在中國社交媒體上反覆進行轉載。不過現在沒有消息報告，中國網絡的審查繼續允許網民抗爭接力。但是，微信也出現了艾芬報道內容的不同外語版本。

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據紐約時報今天報道說，中國網民與審查賽跑，接力傳播《發哨子的人》。

報道稱，起初，審查似乎取得了勝利。一家雜誌在網上發表了一篇對一名醫生的採訪，這名醫生被警告不要分享有關冠狀病毒的信息。這篇文章很快就消失了。但審查機構似乎低估了中國網民的憤怒、決心和創造力，他們對審查者冷嘲熱諷，用中國傳統書法、表情符號、摩斯密碼，甚至是“火星文”等富有創意的方式重構了這篇文章，並在中國社交媒體上反覆進行轉載。

在《人物》發表的採訪中，武漢市中心醫院的急診科主任艾芬講述了她在去年12月試圖提醒其他醫生和以前醫學院的同學注意這種病毒、卻遭到領導“前所未有的嚴厲斥責”的經歷。武漢市中心醫院是首批接收新冠患者的醫院之一，也是“吹哨人”李文亮供職的單位。

據艾芬說，“早知道有今天，我管他批評不批評，‘老子’到處說，是不是？”艾芬說，她曾把一份病毒檢測報告的照片發給大學同學。這份檢測報告顯示，一名患者可能感染了“SARS冠狀病毒”。艾芬在圖片中用紅色圈出了這幾個字。當晚，這份報告傳遍了武漢的醫生圈，轉發這份報告的就包括那八名遭到警方“訓誡”的醫生。

隨着中國的互聯網用戶各出奇招、試圖繞過審查，她的言論和對她被噤聲的憤怒引發了廣泛的討論和轉發。有網友寫道：“有人發了哨子，有人吹了哨子，現在有人需要傳播哨子。”也有網友說：“採訪記錄可以刪除，但全國各地醫生腦子裡的記憶無法刪除，全國各地醫生心中的憤怒無法刪除。”