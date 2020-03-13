外媒稱中國工廠復工空轉忙

10日，中國國家主席習近平在武漢新冠疫情爆發後首次訪問了被指為病毒發源地的湖北省武漢市。中國官方媒體評價稱，此舉展示了中國國內病毒擴散勢頭減弱，疫情得到解決的自信。但工廠的開工率卻與這種自信相差甚遠。因中國政府採取的道路限行和封鎖措施，工廠運轉人手嚴重不足，零部件和原材料也無法正常供應。若想修復因新冠疫情而崩潰的全球供應網，還需要很長一段時間。

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據朝鮮日報今天報道說，中國工廠空轉忙，汽車工廠開工率30%。

該報道引述據日本《經濟新聞》11日消息稱：“中國製造工廠因人手不足，實際開工率僅為平時的一半”，“若想工廠滿負荷運轉預計還需要很長一段時間。”據一位在中國經營工廠的中小企業負責人稱：“中國部分省市地區為了掩蓋經濟蕭條，存在讓工廠空轉的情況。”

復工進度最慢的是汽車行業。據多家外媒稱，現代、通用等16家跨國企業於2月10日前後重啟了84%的中國國內主要生產基地的生產。但據悉，這些工廠的平均開工率約為30%。僅有六成左右的員工復工，加之供應鏈崩潰，零配件供應也不順暢。

智能手機生產的恢復也十分緩慢。據中國信息通信研究院稱，上月蘋果在中國國內的iPhone出貨量為49.4萬部，較去年同期（127萬部）減少了61%。有工廠選擇推遲或放棄復工。據業內人士稱：“部分快銷服裝企業放棄春裝生產，正在籌備秋裝。”企業因人力短缺紛紛在當地招聘臨時工，但就連這也不甚順利。

據該報道說，而成功復工的企業又面臨著新的難關。因新冠疫情長期化導致中國消費市場低迷，而新冠病毒的擴散還加大了全球經濟萎縮的可能性。即便全球最大的生產基地——中國工廠恢復正常，一旦市場需求消失，還可能重新減產。業內人士表示：“做好了事態長期化的思想準備，正在加以應對。”中小企業和小微企業受到的打擊更加嚴重。據一位中小企業有關人士稱：“大企業可以堆積庫存，但中小企業大多是生產後直接交貨，如果不能確保供貨處的穩定，工廠很難運營。”