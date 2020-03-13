新冠肺炎病毒罪魁禍首是美國 中國外交部發言人們這樣說

耿爽的同事，外交部另外一個發言人趙立堅周四用中英文發推說：“美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”耿爽說：“事實上，國際社會，包括美國國內，對病毒源頭問題有不同看法。中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學和專業的意見。”外交部新聞司司長華春瑩在周四稍早說：“將這種病毒稱為中國新冠病毒是絕對錯誤和不恰當的。”

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據美國之音今天報道說，新冠病毒起源美國？趙立堅狂推，耿爽閃避，華春瑩抱怨。

中國外交部發言人耿爽周五（3月13日）沒有正面回答有關美軍把新冠病毒帶到武漢的說法。據耿爽說：“事實上，國際社會，包括美國國內，對病毒源頭問題有不同看法。中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學和專業的意見。”

美國之音說，耿爽的同事，外交部另外一個發言人趙立堅周四用中英文發推說：“美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”趙立堅還在推文上附上了美國疾控中心主任羅伯特·雷德菲爾德的一段視頻。視頻中雷德菲爾德說，有些看上去是死於流感的美國人後來進行的新冠病毒測試為陽性。

該報道說，趙立堅的這條推文周五在微博上進入熱搜，被提及次數達89000次。

據南華早報周五消息，趙立堅在周五早上轉發了加拿大的一個陰謀網站上提出的一項指控，說全球疫情起源於美國，而不是武漢的海鮮市場。這個網站稱是美國軍人去年10月參加武漢世界軍人運動會的時候把病毒帶過去的。有一百多個國家的軍人參加了這次軍運會。據趙立堅的推文說,這個說法令人震驚，它改變了他過去相信的很多東西。

該報道稱，趙立堅曾經在中國盟友巴基斯坦大使館工作，是社交媒體的一個活躍用戶。他在2月24日作為外交部發言人首次亮相。

趙立堅的領導，外交部新聞司司長華春瑩在周四稍早轉發了雷德菲爾德的這段視頻，而且發文說：“將這種病毒稱為中國新冠病毒是絕對錯誤和不恰當的。”

美國之音說，推特在中國國內是被禁用的。中國外交官們在越來越多地使用推特，英文推文的讀者是外國人。