新冠肺炎 外媒指中國宣傳塑造習近平英雄形象拯救世界

中國領導人習近平3月10日視察武漢，在街道上向被隔離的民眾揮手致意。

隨着中國國內新冠病毒的擴散勢頭放緩，中國官方媒體紛紛開始突出中國國家主席習近平。中國官方媒體CCTV網在評論中說：“在過去的一個多月里，習近平主席親自指揮和應對了這場沒有硝煙的特殊戰爭。習近平主席始終從戰略上洞察全局，深入判斷，正確應對。習主席的藍圖是中國國家統治體制和能力現代化的現實版教科書，再次顯示了中國制度的優勢。部分外媒和網民在問，為什麼本國領導人的遲緩應對和中國最高領導人的全力以赴有如此大的差距。”

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據朝鮮日報報道說，中媒讚頌習近平拯救世界。

該報道說，10日，中國國家主席習近平在新型冠狀病毒疫情爆發後，首次訪問了病毒發源地中國湖北省武漢市。這距離中國政府為防止病毒擴散而封鎖武漢時隔48天的時間。

據中國官媒CCTV，習近平當天上午乘飛機訪問武漢。習近平訪問火神山醫院，慰問了醫護人員和患者，並視察了社區的防疫情況。他在同當地幹部舉行的會議上稱：“正是因為有了武漢人民的犧牲和奉獻，有了武漢人民的堅持和努力，才有了今天疫情防控的積極向好態勢”，“武漢人民不愧為英雄的人民。”有輿論分析認為，習近平訪問武漢是為了安撫近兩個月來受到戰時水平管制的居民的不滿，並展現對疫情平息的自信。武漢從日增近兩千例確診病例，下降至9日的17例。

該報道說，另有分析認為，此次訪問是為了迴避應對不及時的譴責聲，並強調習近平的功績。當天中國官媒罕見地以快訊形式報道了習近平訪問武漢的視頻和內容，《新聞聯播》進行20分鐘的大篇幅的報道。隨着中國國內新冠疫情趨於平息，中國官媒報道習近平訪問武漢時聲稱：“習近平明智的應對拯救了中國和世界。”

中國國內的批判性知識分子一直譴責在新冠疫情期間“習近平沒有出面”。1月25日在成立新冠肺炎疫情工作領導小組時，也是安排李克強總理擔任組長，而非由自己親自出任。隨着責任論甚囂塵上，習近平於2月10日現身北京防疫現場進行視察，並於2月13日正式替換了湖北省、武漢市黨委書記。

朝鮮日報該報道說，中國媒體開始將習近平塑造成英雄。

隨着中國國內新冠病毒的擴散勢頭放緩，中國官方媒體紛紛開始突出中國國家主席習近平。

中國官方媒體CCTV網7日在評論中說：“在過去的一個多月里，習近平主席親自指揮和應對了這場沒有硝煙的特殊戰爭。習近平主席始終從戰略上洞察全局，深入判斷，正確應對。習主席的藍圖是中國國家統治體制和能力現代化的現實版教科書，再次顯示了中國制度的優勢。部分外媒和網民在問，為什麼本國領導人的遲緩應對和中國最高領導人的全力以赴有如此大的差距。”

據該報道說，中國共產黨機關報《人民日報》等媒體也發表文章，稱新冠肺炎事件之後外國領導人、企業家對習近平的應對方式表示讚賞，說“習主席向世界傳達了自信和責任感”。這種報道，是在一個月前一度每天增加3000名的中國國內新確診患者在本月8日降至40名，中國以外國家的患者劇增的情況下出現的。中國當局一直批判“中國責任論”，說“雖然第一例患者來自中國，但沒有證據表明病毒始於中國”。之後，由於採取“封鎖城市”等果斷措施，提出了“中國貢獻論”，認為中國對世界做出了貢獻，現在則開始正式突出習近平的功勞。

中共中央對外聯絡部副部長5日在記者招待會上說：“各國政府和政黨關注習近平總書記的明智領導、對人民的深情厚誼、世界責任感和中國特色社會主義制度在傳染病防疫過程中表現出來的能力，對此給予積極評價，對中國的組織動員能力和執行能力感到敬佩，認可中國在傳染病防疫阻擊戰中為世界贏得了時間，積累了經驗。”

該報道說，美國《華爾街日報》（WSJ）曾於8日發表題為《中國政府將習近平描繪成新冠肺炎戰鬥英雄》的文章，說中國官方媒體的報道是為了逃避對中國領導層遲緩應對方式的批評。