新冠肺炎 官方報告顯示疫情掃尾
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中國國家衛生健康委員會今天公告，3月12日全國報告新增新冠肺炎確診病例8例，新增死亡病例7例，新增疑似病例33例。新增確診病例自1月20日衛健委公布全國數據以來首次回落至個位數，再創新低。
據路透社今天報道，3月12日中國大陸新增新冠肺炎確診8例再創新低，其中境外輸入3例。
中國國家衛生健康委員會周五公告，3月12日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例8例，新增死亡病例7例（湖北6例，山東1例），新增疑似病例33例。新增確診病例自1月20日衛健委公布全國數據以來首次回落至個位數，再創新低。
此外12日新增死亡病例亦降至個位數，創1月21日以來低點。國家衛健委數據並顯示，當日新增報告境外輸入確診病例3例（上海2例，北京1例）。截至3月12日24時，累計報告境外輸入確診病例88例。
當日新增治癒出院病例1,318例，解除醫學觀察的密切接觸者2,483人，重症病例減少237例。
湖北當日新增確診病例5例（武漢5例），新增治癒出院病例1,255例（武漢1,103例），新增死亡病例6例（武漢6例），現有確診病例13,171例（武漢12,358例），其中重症病例3,948例（武漢3,793例）。
湖北累計治癒出院病例51,553例（武漢35,197例），累計死亡病例3,062例（武漢2,436例），累計確診病例67,786例（武漢49,991例）。新增疑似病例1例（武漢1例），現有疑似病例49例（武漢44例）。
該報道說，累計收到港澳台地區通報確診病例190例：香港特別行政區131例（出院75例，死亡3例），澳門特別行政區10例（出院10例）。
報道稱，台灣報49例（出院20例，死亡1例）。