中國

新冠肺炎 官方報告顯示疫情掃尾

疑似新冠肺炎病毒病理照片 © 網絡照片

中國國家衛生健康委員會今天公告，3月12日全國報告新增新冠肺炎確診病例8例，新增死亡病例7例，新增疑似病例33例。新增確診病例自1月20日衛健委公布全國數據以來首次回落至個位數，再創新低。