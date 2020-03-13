報導李文亮造謠受訓誡還指人不傳人官媒記者受褒獎引來禍國殃民之典範批評

武漢醫師李文亮因率先揭露疫情而被誣指“造謠”，在第一時間報導這則新聞以及武漢肺炎“未發現明顯人傳人”的官方新華社記者廖君，近日卻因疫情相關報導而獲讚揚“逆行而上的女記者”。網絡批評指責“廖君繼續誤導公眾”， “以此成功欺上瞞下，是新冠病毒肺炎一發不可收拾之開端，成為禍國殃民之典範”。

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據中央社今天報道說，報導吹哨人造謠卻獲贊，新華社記者挨批牆頭草。武漢醫師李文亮因率先揭露疫情而被誣指“造謠”，在第一時間報導這則新聞以及武漢肺炎“未發現明顯人傳人”的官方新華社記者廖君，近日卻因疫情相關報導而獲讚揚“逆行而上的女記者”。北京光明日報在3月8日婦女節當天推出“向你致敬！逆行而上的女記者”專題報導，主角是14名陸媒女記者，事蹟是她們在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間在第一線的工作表現。

據光明日報形容，“面對突如其來的疫情，她們如戰士一般，逆行而上，衝在戰‘疫’最前線，展現出媒體人的責任與擔當”；另據澎湃新聞，中國國務院新聞辦當天記者會中，廖君“作為6名疫情防控一線的巾幗奮鬥者”，與記者見面。

該報道說，但是中國大陸網友近日追出廖君在這次疫情中最著名的兩篇報導，並痛責她是“新冠肺炎最成功的牆頭草”。其中一篇是今年1月1日引述武漢市公安局說，“日前一些關於‘武漢病毒性肺炎’的不實信息在網絡流傳…8人因散播不實信息，被警方依法處理”。廖君文中的“8人因散播不實信息”即包括武漢市中心醫院醫生李文亮。他率先在微信朋友圈披露疫情消息而遭警方訓誡，並因工作而感染武漢肺炎，2月7日不治。

新華網去年12月31日下午3時47分刊出的消息，則是廖君另一篇重要報導，其中指“…到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染”。此外，微信公眾號“牛角君”指出，上述兩篇報導之外，廖君12月31日晚間9時許還在新華網發表“實地探訪華南海鮮市場 店鋪多數正常營業”報導。

該報道稱，牛角君指責“廖君繼續誤導公眾”， “以此成功欺上瞞下，是新冠病毒肺炎一發不可收拾之開端，成為禍國殃民之典範”。

報道引據光明日報網消息，廖君是新華社湖北分社都市部主任、高級記者，“去年12月30日晚7點，獲悉武漢市衛健委醫政醫管處下發兩份紅頭文件後，第一時間上報給分社社長唐衛彬和總編室值班領導。在分社的大力支持下，通過多種渠道證實，發出了關於武漢此次疫情報導的首篇稿件”。