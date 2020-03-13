李文亮死微博最後一貼不死 59萬人續跟留言築中國哭牆

被喻為武漢新冠肺炎“吹哨人”的武漢眼科醫生李文亮，去世已過一個月，想不到他的個人微博，至今還“活着”，成了內地網民盡訴心中情的樹洞、《解憂雜貨店》中那個信箱，甚至耶路撒冷的“哭牆”。在他最後一則帖文中，至今有59萬條網民留言，有人給李文亮留言，希望他能給自己在天堂的父親問好；也有人撿到一隻浪貓，也來訴告李亮：面臨考試壓力的高考生，則訴苦...但這個樹洞或信箱沒有穿梭時空傳遞訊息的法力，只有網友們相濡以沫，撫平在疫情之下的各種傷痛。

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據蘋果日報今天報道說，新冠肺炎李文亮微博變“哭牆”，59萬網民留言盡訴心中情。

李文亮是在2月7日離世，在他的個人微博的最後一則帖子則是在2月1日發出的，內容是李文亮對親友交代確診一事：“今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。”但這則帖子並沒有隨李文亮離世而消失，相反至今仍因為有網民留言而充滿生命力。

該報道稱，截止今日3月13日下午3時，這則帖子有260萬個“贊”、59萬條留言以及15.8萬個轉發。幾乎每天都有成千上萬的網友，給他寫留言，幾乎是以每分鐘增加一條留言的速度持續增長，從未停歇。甚至有網民花了整整3個小時，僅僅看完了1%的網友留言，堪稱奇葩。

在這59萬條留言中，早期多是對李文亮的慰問與祝福，及至他離世後，不少網民表達對他的遭遇寄予同情之餘，亦有稱讚他當日披露疫情的作為，以及批評湖北當局隱瞞疫情和展示對言論自由的渴望等等。

本對此，近日，網民的留言變得多樣化，仿彷彿把李文亮的微博當成盡訴心中情的樹洞、《解憂雜貨店》中那個信箱，甚至耶路撒冷那道哭牆。有網友給李文亮留言，希望他能給自己在天堂的父親問好。“對了李醫生，你在天堂能見到我的爸爸嗎？他是腦出血走的，六年前，如果見到他，可不可以以你醫生的身份提醒他少抽煙不要生氣，拜託啦！”

有網友撿到了一隻流浪貓，也跟李文亮傾訴：“昨天在撿回一隻貓，第一次碰到他大概是20天前，當時對人的警惕性很高，晚上很冷就在門衞室口蹲着，之後又不知道去哪流浪了...”

面臨考試“壓力山大”的網友，也來留言訴苦：“很晚了，重慶這邊下起了大兩，我還是睡不着，我還有兩個月就要高考了，最近疫情控制的很不錯，應該要結束了吧。一切都會起來的。祝我高考順利，晚安哦，李先生。”另外，懷了孕的女網友，半夜因為噁心而驚醒；至於有戀愛煩惱的網友留言數量，更是驚人；甚至連好事將近，準備要見對方家長了，也會產生煩躁和憂慮。

報道說，除了這些自我傾訴型的網友外，還有很多網友報喜和報憂的。甚至有股民跑聊起了市場行情：“你說今天股市會漲嗎？我猜沒戲。”很多網友看過李文亮的微博，知道他是個饞嘴的“吃貨”，於是經常在該處分享美食圖片。還有人竟然大早上醒來後，發現自己夢見了李文亮：“睡不着，又來這裡，看大家和你嘮叨。”

就連近日內地天氣回暖，感受到春暖花開的網民，也來留言：“李醫生，春暖花開，昨天和幾個同事陪孩子去渭河灘挖沙子，人挺多，孩子們很開心，抓起沙子往自己頭上揚，一切都會過去，但是希望一切都不被遺忘，過了很多年以後，你還是人們心中的豐碑。”也有網民互相留言跟帖作回應，彼此打氣、加油，就仿似《解憂雜貨店》中，獲得回信一樣那麼神奇。