林書豪為中國肺炎名稱打抱不平批種族歧視

對彭佩奧及麥卡錫等人稱新冠病毒疫情為“中國肺炎”、“武漢肺炎”，台灣籃球運動員，效力北京俱樂部的林書豪發文厲指這是種族主義言論。據消息稱，林書豪在新冠病毒疫情爆發後曾多次為武漢捐款捐物。林書豪讚揚抗疫列舉各國名單沒有提及台灣。

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據世界日報今天報道說，譴責美官員稱“中國肺炎”是種族歧視，林書豪捐款武漢。

效力於CBA北京首鋼的前NBA球星林書豪，近日接連在社群媒體上發表對新冠肺炎的看法。11日，他砲轟美國部份高官、媒體與議員使用“中國病毒”稱呼新冠肺炎；12日，他在Instagram上宣布，已透過自己的基金會向武漢捐款人民幣100萬元（約14萬美元），他個人也將捐出15萬美元（約人民幣105萬元），並譴責種族歧視、排外主義及攻擊亞裔的行為。

該報道綜合媒體消息，對於新冠肺炎，國務卿彭佩奧（Mike Pompeo）、大眾電視台主播卡爾森（Tucker Carlson）、共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等人，卻仍然使用“中國肺炎”或“武漢肺炎”這類帶有地域和種族歧視的詞語。林書豪11日發推怒懟麥卡錫，“這是種族主義言論，你對這個詞用法的辯護是無知的。全世界都有抗擊病毒的英雄，請不要在宣傳他們的同時傳播種族歧視的惡疾。”林書豪12日又在Instagram上發布長文，譴責種族歧視的行為。

據林書豪寫到：“在過去幾周，我一直在關注冠狀病毒和社會的陰暗面。無數帶着種族歧視、排外心理的新聞標題層出不窮，對亞裔的攻擊、人與人之間的不信任讓人心寒。但我仍然從中看見了希望，中國、韓國、日本、伊朗、意大利這些國家的醫務工作者讓我肅然起敬，我也看到了仍有一些人不在乎種族和背景，願意彼此幫助。”

“少一些恨意，多一些同理心。讓我們學習他們，行動起來，幫助需要幫助的人。每個人請做好該做的隔離，勤洗手、戴口罩，避免接觸到病毒。大家團結起來，戰鬥下去！”

該報道說，其實，疫情爆發後，林書豪就曾多次為武漢捐款。1月31日，林書豪和廣東男籃名宿李群組成的籃球聯盟，向湖北省青少年發展基金會捐贈了人民幣100萬元，“豪群聯盟”還發動全員募集並採購應急物資，馳援武漢的醫療工作者。2月13日，他又以故友高以翔的名義向武漢再捐款人民幣50萬元（約7萬美元）。演員高以翔去年11月在節目錄製過程中暈倒，搶救無效去世。

報道稱，目前，疫情延燒到NBA，猶他爵士隊球星戈貝爾（Rudy Gobert）新冠病毒檢測呈陽性，成為NBA首位確診球員，NBA隨即宣布停擺。林書豪也發文表示，相信上帝會幫他們渡過難關。