武漢肺炎還是華盛頓肺炎 中美病毒源頭指控戰開撕 趙力堅悍控美國

中國外交部發言人周四暗示，可能是由美國軍方將新型冠狀病毒帶到了中國武漢，使中美之間的口水戰愈演愈烈。武漢是此次疫情的重災區。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，中美口水戰升級，中國外交部發言人稱可能是美軍將新冠病毒帶到武漢。中國外交部發言人周四暗示，可能是由美國軍方將新型冠狀病毒帶到了中國武漢，使中美之間的口水戰愈演愈烈。武漢是此次疫情的重災區。美國官員指責中國對去年晚些時候在武漢首次出現的病毒疫情反應遲緩，而且不夠透明。中國對此表示強烈不滿。

美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)周三表示，中國最初並未很好地應對新冠疫情的爆發，有可能讓全球晚了兩個月應對；世界原本可以在這兩個月中做好準備並大大限制疫情嚴重程度。中國外交部發言人趙立堅周四在他的推特賬戶上寫道，可能是美軍將冠狀病毒帶到受疫情影響最嚴重的中國城市武漢。

路透社據趙立堅發推文稱，“零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”趙立堅沒有提供任何證據來證明他的觀點，即美國軍方可能要為中國的疫情負責。

周四早些時候，外交部發言人耿爽在被問及奧布萊恩的言論時表示，我們希望美方的個別官員在這個時候集中精力應對疫情、推進合作，而不是向中國“甩鍋”、“推責”，詆毀中國政府和人民的抗疫努力。這種做法既不道德，也不負責任，而且對美國本國的疫情防控工作絲毫沒有幫助。耿爽補充說，“美國的這位官員稱美國和國際社會應對疫情滯後，責任在中方——國際社會的公論是，中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模和中國效率。正是由於中方採取強有力防控措施以及中國人民作出的巨大犧牲，才有效阻遏了疫情向世界上其他國家的蔓延，為國際社會抗疫爭取了寶貴時間。”耿爽說，“我們敦促美方個別官員尊重客觀事實，尊重國際公論，與其把時間花在攻擊抹黑、怨天尤人上，不如把時間花在應對疫情、加強合作上。”

據路透社說，去年12月，這種新型冠狀病毒出現在武漢和湖北省，迄今為止，全球約三分之二的病例都是在這些地區發現的。但最近幾周，絕大多數新病例發生在中國境外。中國有關部門在1月和2月採取了嚴厲的措施，包括幾乎完全封閉湖北省，以防止中國其他城市爆發武漢這樣的疫情，並減緩疫情向海外蔓延。

特朗普政府指出，其在1月底已經做出決定，限制來自中國的航空旅行，以抵禦外界對其應對疫情反應太慢的批評。批評人士稱，特朗普在公眾場合淡化了此次疫情的嚴重性，聯邦政府在推出檢測方面行動遲緩。

據奧布萊恩稱“不幸的是，武漢爆發的這次疫情沒有採用最佳應對方式，而是被掩蓋了，”奧布萊恩在一家智庫表示，並引用了中國公民關於醫生被要求保持沉默或遭孤立的報導，“以致於病毒消息無法外傳”。“這很可能導致國際社會晚了兩個月才做出回應”，在這兩個月中“我們本可以在很大程度上抑制在中國和目前在世界各地發生的情況。”據奧布萊恩說，“我們對此做出了出色的反應，但是...中國一開始的處理方式是不對的。”

據統計，全球已有超過13萬人感染這種新型冠狀病毒，逾4,700人死亡，其中絕大多數在中國。美國有1,264例確診病例，36例死亡病例。