法國將允許華為有限參與5G建設

法國將批准在其5G網絡使用部分華為設備，但只能用在網絡的非核心部分，因不會構成重大安全風險。此前美國呼籲西方國家在下一代通訊中排除中國華為的參與。

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法國計畫批准5G網絡非核心部分使用華為設備，兩名要求匿名的消息人士今天告訴路透社， 法國網絡安全機構（Anssi）即將告知電信運營商，在其法國5G網絡布建中允許運營商使用華為設備，但是目前尚未公布任何決定。

消息人指出，法國政府不打算完全禁止華為，已經決定批准部分使用華為的設備，如購買天線設備等，這對網絡安全構成風險較低，但是出於安全的考慮，法國會遵循不讓華為接近核心移動網絡，這些戰略領域包括自動駕駛，工業和遠程醫療等。

一般認為網絡核心屬於移動基礎設施，主要因為它配備了處理包括用戶數據等敏感信息軟件。

法國網絡安全機構和法國經濟部對此不加置評，目前官方沒有最後宣布。

法國政府該決定對布依格和Altice兩大法國的電信運營商極為重要，因為他們為華為建設大約一半的網絡。

法國國有電信運營商Orange已經選擇了華為在歐洲競爭對手諾基亞和愛立信。

此前美國呼籲西方國家在下一代通訊中排除中國華為的參與，美國政府指責華為為中國政府從事情報工作。

在此之前，英國和德國等歐洲國家已經宣布允許華為有限度的參與他們國家的5G網絡建設。

華為今年2月宣布在法國興建加工廠，屆時會提供500個工作崗位。