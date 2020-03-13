疫情稍好轉各地景點擠滿人太原當局下令再關食品街

大陸疫情稍告緩和，各地景點已是擠滿人潮，太原著名的食品街日前更是肩摩踵接，路邊小吃攤檔顧客脫下口罩高談闊論，網民莫不為他們捏一把冷汗。

武漢肺炎疫情未受控，內地官員已經想着要拼經濟，陝西省上月底就迫不及待重開食品街，然而開業第一天即告人滿之患，嚇煞當地官員，當天傍晚即下令重新關閉食街景區。屬於新冠狀肺炎重災區之一的河南也不甘後人，河南新鄉在三月八日婦女節當天為了吸引人潮，寶泉景區免費招待女性，結果又是一片人海。在防疫和經濟之間難以取捨的地方幹部，也有人鋌而走險，例如南京秦淮區有幹部建議每名市民派發不少於100元人民幣的消費券刺激地方經濟。

廣告 繼續瀏覽後續

對於景區一下子擠滿了人而且很多都脫下口罩一起聚餐，不少網民都擔心稍告減緩的疫情有可能捲土重來，以致前功盡廢。有網民說：“摘下口罩，當街飲食，這就過分了。”

山西省太原市最大的步行街太原食品街2月29日開業第一天，來玩的人非常多，很多人摘下口罩，當街飲食。因為開車來的人太多，一度造成鐘樓街嚴重擁堵。當晚食品街管理公司緊急發布通知要求暫停營業。

內媒報道指，2月29日當日到太原食品街的人非常多，很多人摘下口罩，當街飲食。又因為開車來的人太多，一度造成街道嚴重擁堵。網上也流傳多張當日太原食品街人山人海的照片。食品街景區管理當局傍晚向所有經營商戶發出通知：根據《山西省賓館餐飲景區等服務復工復業新冠狀肺炎疫情防控工作指南》的有關精神，經上級相關部門批示，食品街景區暫緩開放，即日起景區內所有商戶暫停營業，復工時間另行通知。

不過根據內媒報道，食品街的商鋪翌日又陸續開門，有保安稱，為防止人群大面積聚集，食品街正逐步恢復。

有網民爆料，河南新鄉3月8日也趁熱鬧，在婦女節當天免費女性，吸引人流前往寶泉景區，一下子景區人山人海，人均距離不足20厘米，也有大人抱着小孩排隊。鄭重提醒：疫情尚未結束，請廣大網友注意防疫。

#河南寶泉景區擁擠不堪#的消息在網絡上流傳，環球網記者9日上午致電該景區得知，景區在3月8日僅對女士免票，今天已經恢復正常票價。對視頻中出現的問題，景區工作人員回復稱系暫態入園人數（眾多）導致。對此景區也採取了安全措施，進行廣播，建議大家保持安全距離，同時表示，景區每日消毒措施到位，有專業人員進行消毒與安全檢查。

工作人員稱，園區從3月1日起恢復開放，每日限流5000人次，景區於當天下午發布公告稱，8日景區即將達到疫情期間遊客額定接待量，並於8日13:00啟動限流措施。工作人員還稱，8日當天沒有達到預定限流人數，公告是為了提醒遊客注意避峰。

春天是到杭州西湖欣賞桃紅柳綠的好日子，一度是全國防疫工作最嚴的城市之一的杭州，在3月5日當天，上千遊客湧入西湖景區太子灣公園遊覽美景，還出現踩踏草坪、扯拉花枝拍照等不文明行為，保安怒斥“咋不看牌子”。為控制遊客量，3月7日開始，景區將實行實名預約制錯時遊覽

。

對於西湖旅客不但擁擠而且舉止不文明，網友們大肆批評，“在家隔離期間天天看新聞，還以為這次我們不管是素質還是其他方面都一定會提升，以後更加團結 ，一放出去，呵，還是老樣子，我想太多了”、“雖然我們國家的疫情有所緩解，按理說大家再堅持這段時間就好了，但是看見好多地方都開始人山人海的，還不戴口罩，幾乎全面進入放鬆期 …真的害怕…大家都警惕點吧，最後關頭千萬別放鬆了”。

江蘇省南京市秦淮區日前發布一份倡議書，提出為協助企業渡過難關、恢復消費信心，本星期區內的官員到區內的商貿、餐飲企業消費，每人不得少於100元人民幣，而且消費要個人支付，不得由政府報銷。倡議書建議，區內各黨工委、黨組、區機關各部門、各直屬單位都要參加。

不過，報道卻引述政府的工作人員稱，倡議書發出後，至今仍談不出結論，是否有官員外出消費，目前仍是未知數。