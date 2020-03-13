病毒在武漢 美軍參加的軍運會發生了什麼?

中國指控美國把新冠肺炎的病毒可能帶到了中國武漢世界軍人運動會，是新冠肺炎罪魁禍首，儘管中國外交部兩名發言人此事件說法一張一弛各有不同，仍有事態鬧大趨勢。台灣媒體引述中國官方媒體撰文，曝料去年10月下旬在武漢舉行的世界軍人運動會細節。

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據東森新聞今天報道說，質疑“美軍把疫情帶到武漢”，中國外交部發言人趙立堅或指“武漢軍運會”。

該消息說，美國疾控中心主任羅伯特・雷德菲爾德（Robert Redfield）證實有流感死者可能患新冠肺炎。對此，中國外交部發言人趙立堅昨（12日）晚在推特上，用中英雙語連發5條推文怒懟美國，“可能是美軍把疫情帶到武漢”。文內雖未指出明確證據，但外界認為，趙立堅指的或是去年10月在武漢舉行的“世界軍人運動會”。

趙立堅其中一條英文推文指出，“向美國發出質疑：美國當季有3400萬流感患者，20000人死亡，請告訴我們，這其中有多少人與新冠肺炎有關？”另一篇推文則表示，“2/2 美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”

報道稱，新冠肺炎“零號病人”何時出現？一直是外界關注的焦點。由推文內容判斷，趙立堅或認為美國有不少新冠肺炎潛在帶原者，以此來佐證武漢舉辦軍運會時，“美軍把疫情帶到的武漢”的說法。

該報道稱，據了解，第七屆世界軍人運動會於2019年10月18日在武漢舉行，為期10天，包括美國選手在內，共有109個國家共9308名軍人參加。新冠肺炎疫情爆發後，網絡上曾傳出軍運會期間有5名外籍運動員因身患輸入性傳染病，在比賽期間被送往了武漢市金銀潭醫院。當時，武漢金銀潭醫院院長張定宇曾指出，這5名外籍運動員所患的輸入性傳染病均為瘧疾，該病是一種蚊蟲叮咬或患者輸入帶有瘧原蟲血液引起的傳染性疾病，主要癥狀為發熱畏寒以及食慾不振，因此“這都是不需要闢謠的內容”。

該報道說，此外，在網絡上流傳的文章《為什麼武漢這場瘟疫，必須得靠解放軍？》，該作者將“美國參賽選手住處離華南海鮮城較近”、“美國參賽選手在比賽中表現較差”以及“病毒首次感染人類時間正值軍運會結束”等訊息視為“美國向中國傳播病毒”的證據。不過這也僅是個人觀點，並沒有官方數據可以證明。