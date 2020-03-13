美國在伊拉克採取報復性空襲導致六人死亡

美國在伊拉克發起的報復性空襲行動周五造成六人死亡，其中五人為伊拉克士兵，另有一名平民。美軍的空襲導致伊拉克的緊張局勢進一步升級。伊拉克外交部揭露美國的“侵略行徑”並召見了美國和英國駐伊大使。

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據法新社報道，美國駐伊設施近來日益成為受到攻擊的目標。周五凌晨一時左右，美軍轟炸了巴格達南部的巴比倫省。轟炸的目標則是伊拉克真主黨旅的五個彈藥庫。美國視伊拉克真主黨旅為最激進的親伊朗派系之一。美國國防部表示：空襲的目的是“降低該組織攻擊以美國為首的國際反聖戰聯盟力量”的戰鬥力。

周三晚間，伊拉克首都巴格達附近的一個基地遭遇18枚導彈襲擊，導致兩名美國士兵及一名英國士兵喪生。像最近5個月來美國駐伊設施遭遇的另外21次襲擊一樣，沒有任何組織或個人聲稱為本次襲擊行動的肇事方。但華盛頓認為，是伊拉克真主黨旅發動了襲擊。周四，伊拉克真主黨旅曾對美軍基地遭遇襲擊表示祝賀，同時讚許“襲擊方選擇了‘良好’的時機”。

美國在24小時之後做出了回應：美國軍機對伊拉克南部地區的多個省份進行了轟炸。據伊拉克軍方公報披露，美軍的打擊行動在巴比倫省導致三名軍人、兩名警察及一名在機場工作的平民死亡。另有11名軍人和一名平民受傷，部分受傷軍人為親伊朗的伊拉克什葉派沙比部隊成員。伊拉克軍方還揭露了美國“威脅安全升級”的空襲行動。

今年1月初，美國動用無人機發動空襲，暗殺了伊朗聖城旅指揮官卡西姆·蘇萊曼尼和人民動員組織副領導人阿布·邁赫迪·穆罕迪斯，遭牽連傷亡的還有巴格達機場附近的一些隨行人員，美國與伊朗的緊張局勢因此升級，伊朗稱將襲擊美軍在伊拉克的基地以示回應。