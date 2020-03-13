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美國在伊拉克採取報復性空襲導致六人死亡

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為預防不測，美軍目前還在向伊拉克增兵。
為預防不測，美軍目前還在向伊拉克增兵。 REUTERS/Bryan Woolston/File Photo
作者： 流芳

美國在伊拉克發起的報復性空襲行動周五造成六人死亡，其中五人為伊拉克士兵，另有一名平民。美軍的空襲導致伊拉克的緊張局勢進一步升級。伊拉克外交部揭露美國的“侵略行徑”並召見了美國和英國駐伊大使。

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據法新社報道，美國駐伊設施近來日益成為受到攻擊的目標。周五凌晨一時左右，美軍轟炸了巴格達南部的巴比倫省。轟炸的目標則是伊拉克真主黨旅的五個彈藥庫。美國視伊拉克真主黨旅為最激進的親伊朗派系之一。美國國防部表示：空襲的目的是降低該組織攻擊以美國為首的國際反聖戰聯盟力量的戰鬥力。

周三晚間，伊拉克首都巴格達附近的一個基地遭遇18枚導彈襲擊，導致兩名美國士兵及一名英國士兵喪生。像最近5個月來美國駐伊設施遭遇的另外21次襲擊一樣，沒有任何組織或個人聲稱為本次襲擊行動的肇事方。但華盛頓認為，是伊拉克真主黨旅發動了襲擊。周四，伊拉克真主黨旅曾對美軍基地遭遇襲擊表示祝賀，同時讚許“襲擊方選擇了良好的時機”。

美國在24小時之後做出了回應：美國軍機對伊拉克南部地區的多個省份進行了轟炸。據伊拉克軍方公報披露，美軍的打擊行動在巴比倫省導致三名軍人、兩名警察及一名在機場工作的平民死亡。另有11名軍人和一名平民受傷，部分受傷軍人為親伊朗的伊拉克什葉派沙比部隊成員。伊拉克軍方還揭露了美國“威脅安全升級”的空襲行動。

今年1月初，美國動用無人機發動空襲，暗殺了伊朗聖城旅指揮官卡西姆·蘇萊曼尼和人民動員組織副領導人阿布·邁赫迪·穆罕迪斯，遭牽連傷亡的還有巴格達機場附近的一些隨行人員，美國與伊朗的緊張局勢因此升級，伊朗稱將襲擊美軍在伊拉克的基地以示回應。

 

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