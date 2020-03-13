美國安會顧問以正視聽：病毒源於湖北武漢

中國網絡近日來突然廣泛流傳陰謀論，不但撇清這次在全球造成大流行的武漢新冠狀肺炎病毒的源頭責任，而且還有不少帖文指控美國才是病毒源頭，為此，根據紐約時報報道，美國以國務卿龐佩奧為首的主要官員不理中方的不滿和反對，繼續以“武漢病毒”稱呼世衛組織早前官方定名的COVID-19，是因為“用這種措辭來反駁中國共產黨散布的不實信息”。而美國的官員們似乎正在加強這方面的反宣傳戰，最新加入病毒正名以及病毒源頭之爭的官員，就是美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）。

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根據路透社和中央社報道，奧布萊恩前日出席一次會議時，批評若非中國隱瞞且不讓美國專家介入，疫情可能不會如此失控，讓全球多花費兩個月時間了解病毒和抗疫。

奧布萊恩在華盛頓智庫傳統基金會上稱，武漢肺炎病毒並非起源於美國，而是中國湖北武漢，且已發生一段時間，“不幸地，疫情在武漢爆發初期無採取最佳應對做法，而是隱瞞”。他指中國民間指有醫生被噤聲或隔離，令病毒消息無法發放，否則全球可提早兩個月應對，其間能對病毒有所了解；若從中國得到必要的合作、世衞團隊與美方專家建議團隊能到現場實地勘查，應能大幅減少中國與全球的病例。他指美國總統特朗普意識到事態嚴重性時，即時暫停往返中國航班，為美國爭取到六至八周做防疫準備。

中國外交部發言人耿爽回應稱，美方個別官員詆毀中國政府和人民的抗疫努力，做法既不道德，也不負責任，而且對美國的疫情防控絲毫沒有幫助，故敦促美方尊重客觀事實和尊重國際公論，“與其把時間花在攻擊抹黑怨天尤人上，不如把時間花在防控疫情、加強合作上”。

不少學者指出，中國任由病毒源頭始於美國之說在大陸網上傳播，足可證明這是官方默許的。在美國的網媒“中國數字時代”總編輯蕭強告訴紐約時報，大陸的政治宣傳機器現在進行的反擊，反映“他們正在努力彌補新冠病毒在國外造成的外交損害，以及在國內給習近平帶來的損害”。