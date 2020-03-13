美國會大廈、白宮、五角大樓宣布關閉停止接待參觀者

由於擔心新型冠狀病毒疫情爆發，國會大廈、白宮和五角大樓周四宣布關閉，停止公眾參觀遊覽活動。

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國會方面，眾議院議長佩洛西在周三下午的會議上將暫停參觀的決定告知了議員。知情人士說，關閉國會大廈的決定是由國會領導人、國會大廈安全官員和醫務人員共同做出的。關閉後的國會大廈將僅限於公務活動。目前，立法時間表沒有任何改變。

據《國會山報》報道，民主黨參議員坎特韋爾（Maria Cantwell）的華盛頓特區議員辦公室的一位員工新冠病毒檢測結果呈陽性，這是美國國會出現的首例確診病例，使得國會議員們處於較高的風險中，並引發國會山日益嚴重的焦慮情緒。

而白宮方面周四公告：“出於謹慎考慮，所有白宮之旅都被暫時中止，立即生效。我們非常感謝您的諒解。”

五角大樓新聞秘書法拉（Alyssa Farah）在推特上表示，從周四上午開始，所有參觀行程將被取消，直至另行通知。

美國首都華盛頓市長鮑澤(Muriel Bowser)11日下午宣布該市進入緊急狀態，此前該市已有6例新冠病毒感染者確診。

據報道，美國新型冠狀病毒傳播加速，平均每日新增超過100起案例，尤以華