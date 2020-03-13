美媒指中國防疫戰鎖定新威脅：外國人

隨着中國對國內新冠疫情防控形勢越來越樂觀，中國恢復元氣正面臨一個潛在威脅：全球其他地區。而中國也將防疫戰的新威脅鎖定在外國人以及從外國回來的華人。

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據華爾街日報今天報道說，中國防疫戰鎖定新威脅：外國人。近幾日，隨着國內新增確診病例放緩，中國疫情防控的重點已轉向在中國的外國人

近幾天，隨着中國國內新增確診病例放緩，疫情防控措施的重點已轉向在中國的外國人。警察和地方政府工作人員專門上門拜訪，了解外國僑民近期是否去過其他有可能令他們感染病毒的國家。眼下中國試圖將新冠病毒重新認定為全球性問題並宣揚本國對疫情的應對方式。中國政府嚴厲但看起來有效的封城措施幫助減少了人與人的接觸，並放緩了由新冠病毒引起的 2019 冠狀病毒病 (Covid-19) 的擴散。

據該報道稱，與此同時，世界衛生組織 (簡稱 WHO) 周三宣布新冠疫情為全球大流行。亞洲其他地區、美國和歐洲的確診病例不斷上升，全球超過 4,500 人死亡，大部分死亡病例發生在中國。周二意大利封鎖全國，根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據，周三該國的死亡病例突破 800 人，確診患者數超過了 1.2 萬人。

據中國國家衛生健康委員會表示，截至周三，中國的輸入病例數已連續六天超過了湖北以外的國內新增病例數。一周內，周三輸入病例總數從 20 例增至 85 例。北京有關部門周三表示，一例輸入性病例來自美國。

日本東北大學醫學院 (Tohoku University School of Medicine) 病毒學教授 Hitoshi Oshitani 表示：「這些輸入病例的數量可能會增加。」他還稱：「這可能會在中國引發疫情再次大規模爆發。」

該報道說，強調限制國際接觸讓人更加感覺，中國已經及時有效地控制住了疫情 (這也是官方宣傳的說法)，即便政府在採取果斷行動前，曾在疫情出現的前幾周對疫情輕描淡寫。

中國曾譴責一些國家，尤其是美國升級對中國的旅行警告並包機從中國撤僑的行為。隨着疫情在中國境外傳播速度超過境內，中國政府自己也撤回海外僑民，其中從伊朗撤回 200 名中國公民。伊朗已有逾 8000 人感染。

消息說，周一，北京市政府要求外國人尤其要盡量減少不必要的出行，出門要戴口罩，稱隨着全球疫情惡化，控制輸入型病例的壓力越來越大。一周前他們曾表示，所有自韓國、意大利、伊朗和日本這些最近疫情嚴重的國家抵京旅客必須隔離 14 天。周三，北京官員下令任何入境人士——即使來自非疫情嚴重國家——都必須居家隔離 14 天，立即生效。短期入境人員需入住指定賓館進行核酸檢測，在未出檢測結果前不得離開賓館。

該報道稱，在中國生活的外國人有時會被區別對待。在北京故宮附近的一個社區，當地政府工作人員上周給住在附近平房的兩名美國人發了一條信息，翻譯成英文並通過手機向他們展示：不要和外國朋友過多接觸，以避免傳播這種疾病。這些工作人員沒有這樣對待其中國鄰居。

在南方城市深圳，保安人員周一允許看似中國人的人進入華為技術有限公司 (Huawei Technologies Co.) 的一家維修店，但攔住了 Vladimir Yordanov，稱未經主管許可，外國人不得進入。該主管 30 分鐘後趕到，Yordanov 說自己近兩個月都沒有離開中國，這才被允許進入。據Yordanov 是華為的一名保加利亞員工，他說，兩分鐘後他就發現這家店沒有自己需要的筆記本電腦充電器。Yordanov 說：「讓我不高興的不是保安人員，而是店內沒有充電器。」

華爾街日報說，中國政府還駁斥了新冠病毒起源於中國的說法。科學家已表示，新冠病毒可能起源於野生動物，源頭宿主或許是蝙蝠，然後可能是通過中國武漢海鮮市場傳給人類。但中國流行病學家鍾南山上個月稱，考慮到疫情在各國爆發，新冠病毒有可能來自其他國家。外交部發言人趙立堅重申了這些言論，並指責了將新冠病毒稱作「中國病毒」的做法。