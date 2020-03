耿爽提醒趙力堅? 中國官方或雙簧或改口?

周四(3月12日)晚,中國外交部發言人趙立堅在社交平台Twitter轉發了一段有關新冠肺炎的短片,並評論道到“美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的?⋯⋯可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明!要公開數據!美國欠我們一個解釋!”中國外交部另一個發言人耿爽於周四同日日表示,“當前,新冠肺炎疫情已經成為全球性流行病。面對疫情,國際社會應該同心協力,而不應該相互攻擊指責,這完全不具建設性。”香港01今天報道說,以耿爽的話來提醒趙立堅。

周四(3月12日)晚,中國外交部發言人趙立堅在社交平台Twitter轉發了一段有關新冠肺炎的短片,並評論道到“美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的?⋯⋯可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明!要公開數據!美國欠我們一個解釋!”這一段話直指新冠肺炎起源於美國,引來熱議。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒病(COVID-19)蔓延全球,病毒爆發源頭眾說紛紜,外界普遍認為是武漢的海鮮市場。然而在中國卻有不少人相信新型肺炎其實起源於美國。早前內地社交網絡平台微信及微博上皆有不少文章論述,新型肺炎是由美軍在參加10月份於武漢舉行的世界軍運會上傳入。趙立堅似乎也認同這“美軍起源說”,除了周四晚引起爭議的發帖,趙立堅的Twitter帳號上不少其他貼子也宣稱病毒起源美國,比如周五(13日)他又轉載了一篇論證病毒起源於美國的文章《 COVID-19:Further Evidence that the virus originated in the US》,呼籲大家閱讀廣傳(Please read and retweet it )。

該報道指如今零號病人未有線索,撲朔迷離。在事情真相尚未明朗時,醫學門外漢一再糾纏病毒起源於何處,又是否合適?若然將肺炎歸咎於中國之禍,可能最終是一場冤枉,那麼倉促認定“美軍起源說”,不會犯相同的問題嗎?尤其是代表一國政府之外交官,發言應該嚴謹,“欠”、“被抓了現行”等強硬用詞,只怕有欠一國外交發言人的水平與風度。

相比起上任不足一個月的趙立堅,外交部另一發言人耿爽的話或許堪作提醒。其於周四同日日表示,“當前,新冠肺炎疫情已經成為全球性流行病。面對疫情,國際社會應該同心協力,而不應該相互攻擊指責,這完全不具建設性。”此刻,無論疫情起源於何處,已經變成了全人類的問題,其在全球115個國家擴散,至周五(13日)已累計逾12萬宗確診,被世界衛生組織(WHO)定性為“全球大流行”。不管是中國又或是美國,都不應只顧著以病毒起源作為攻擊對方的武器。當此之際,最重要的乃是國際間的互助與合作。

香港01指,Twitter是以歐美用戶為主的社交平台,中國外交部發言人近來活躍於此,無疑希望增加與歐美國家的交流,讓世界更好認識中國。要做到這一點,外交官可謂責任重大。若然發言有失嚴謹與風度,或有失大國的氣量和穩重,必然無助於對外正麵塑造中國形象。此時此刻,更重要的不是互相指摘。無論國籍與膚色,所有的成見和衝突都不應高於齊心合作,唯有同舟共濟,才能共克時艱。