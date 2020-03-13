鍾南山與美國合作研治新冠肺炎 中文網絡忽多傳鍾逆習意遭解職

在廣州醫科大學附屬第一醫院，中國工程院院士鍾南山12日與醫院重症監護(ICU)團隊與美國哈佛大學醫學院及美國重症監護方面的專家進行多方視頻連線，討論新冠肺炎重症救治並達成合作。另外，鍾南山12日下午在廣東省人民政府新聞辦公室舉行記者會上表示，各國若采積極措施，疫情6月可結束，但兩個月研發出特效藥是“不可能的”。與此同時中國大陸網傳，新冠肺炎國家專家組組長在上月已經悄然換馬，原組長鍾南山遭免職，但仍然為專家組成員。消息還引述有分析指，鍾南山被“罷官”，是跟他未能配合中共總書記習近平“中藥抗疫”的批示；也跟一眾中醫界專家上書“最高領導人”要求“中西合璧抗疫”有關。

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據世界日報今天報道說，合作抗疫，鍾南山視頻連線美國ICU團隊。

消息稱中國央視新聞客戶端報導，鍾南山團隊與美方視頻連線，與會專家包括哈佛大學醫學院院長George Q. Daley，哈佛大學醫學院副院長David E. Golan，哈佛大學醫學院免疫系主任Arlene Sharpe，麻省總醫院—麻省理工—哈佛雷根研究所主任Bruce Walker，廣州醫科大學附屬第一醫院黨委書記、主任醫師黎毅敏，廣州呼吸健康研究院院長何建行教授，以及正在湖北武漢金銀潭醫院支援的廣州醫科大學第一附屬醫院重症醫學科副主任醫師桑嶺等。

據該報導，會議中，鍾南山團隊介紹了新冠病毒感染危重患者的臨床特點和治療難點，並分享了快速檢測新冠病毒和防控社區聚集性病例的經驗，雙方討論就新冠肺炎臨床研究開展合作。

此前，鍾南山團隊與哈佛大學醫學院合作成立新型冠狀病毒肺炎科研攻堅小組，此次雙方就臨床重症治療方面的研究進行深入合作，有望對全球疫情防治產生積極影響。

消息說，在藥物研發上，鍾南山再次指出，“兩個月內研發出特效藥是不可能的”，但總有辦法制止疫情的發展和惡化；一是加強管控，二是提高國外百姓和醫務人員的交流。

有評論指，報告鍾南山新消息或與澄清網傳鍾南山遭解職有關。多家媒體均熱傳鍾南山可能被解職消息。並有消息指引述自由亞洲報道。但在自由亞洲沒有搜尋到相關報道。

據阿波羅網等媒體消息稱，大陸網傳，新冠肺炎國家專家組組長在上月已經悄然換馬，原組長鍾南山遭免職，但仍然為專家組成員。有分析指出，鍾南山被“罷官”，是跟他未能配合中共總書記習近平“中藥抗疫”的批示；也跟一眾中醫界專家上書“最高領導人”要求“中西合璧抗疫”有關

消息稱鍾南山疑因排斥中醫“逆龍意”遭免職。

國家專家組組長一職現由國家衛健委體制改革司司長梁萬年擔任，改組後的專家組成員共59名，多名有中醫背景的專家成為新班底的骨幹，包括中國中醫科學院院長黃璐琦院士、中醫藥領域的張伯禮院士、北京中醫院院長劉清泉、中國中醫科學院廣安門醫院李光熙，以及多位軍方專家。

該報道說，周三（11日）晚上在中國社交平台上，網民瘋傳一篇題目為《新冠病毒專家組組長鍾南山悄然被免內幕回放！》的文章，但文章不久即遭刪除。文章指：鍾南山“犯了方向性錯誤”，湖北依然大量使用鍾南山發明“在非典時被證明是錯誤的抗生素、激素治療新冠病毒”，鍾南山“把中醫排斥在外，這是沒有吸取非典的經驗和教訓，犯了北京當年犯過的同樣錯誤”。

文章又稱，有中醫專家呼籲“讓中西醫結合療法進入主戰場”。這包括1月23日，中國工程院院士中醫張伯禮表示：“防治新型冠狀病毒肺炎，中醫藥應發揮更大作用！”1月23日凌晨，非典時上書國務院的中醫學教授應光榮，再次給“最高領導人”上書。

該報道說，中國爆發“新冠肺炎”疫情以來，國家主席習近平多次公開強調中醫抗疫的功效。其後，社會上湧現大量逢迎該宗旨的言論。

中國官方媒體目前沒有消息報告鍾南山遭變相免職的消息。