中國外交部發言人悍控美國帶肺病炎毒去武漢 美國正式抗議

中國外交部發言人在推特官方帳戶公開指責美國士兵可能攜帶新冠肺炎病毒前往武漢參加去年10月份世界軍人運動會，雖然在中國國內引發對美國新敵意，但引發美國憤怒。中國外交部發言人新近開設多個賬戶對外發聲，不過推特以及臉書，在中國被禁止。美國國務院周五召見中國駐美國大使，對中國外交部發言人有關美國軍方可能把新冠病毒帶到武漢的言論提出抗議。

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據路透社消息說，美國召見中國駐美大使就外交部有關新冠病毒言論表示抗議。

美國國務院周五召見中國駐美國大使，對中國外交部發言人有關美國軍方可能把新冠病毒帶到武漢的言論提出抗議。路透社引述一位不願透露姓名的美國國務院官員表示:“他是因中國外交部發言人就新冠病毒發表的言論而被召見的。”

中國外交部發言人耿爽周五在例行新聞發布會上被問道有關言論時稱，中方注意到最近一段時間有一些關於新冠病毒源頭的討論，個別美國政府高官和國會議員藉此發表種種不負責任和不實言論，抹黑攻擊中國，對此中方堅決反對。

據耿爽表示，國際社會對病毒源頭問題有不同看法。中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學、專業的意見。

此前，中國外交部發言人趙立堅曾發推文稱，新型冠狀病毒肺炎疫情可能是由美軍帶到武漢。他同時表示，美國“欠我們一個解釋”。