中國政協悄悄開會閉幕 未見口罩照片未提習近平與會否

中國全國政協第12屆全國委員會第5次會議13日上午10時閉幕，並按照慣例發表政治決議，堅持“一個中國”原則，維護“九二共識”共同政治基礎政協主席俞正聲在3日開幕時的工作報告中提到，大陸堅決反對任何形式的“台獨”分裂行徑，並加強與台灣基層青年交流，讓兩岸關係和平發展良好。會議表決通過香港前特首梁振英任副主席。

廣告 繼續瀏覽後續

據東森新聞報道說，中國全國政協閉幕。

中國全國政協十二屆五次會議在13日舉行閉幕大會，主席俞正聲表示，會議期間，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平深入界別小組聽取意見，共同謀畫各項有效措施，充分展示社會主義協商民主的生機活力。同時，會議上表決通過贊成香港特首梁振英出任政協副主席。

閉幕會議上，中國全體2101名政協委員表決人事事項中，梁振英獲得2066票贊成，13票反對，16票棄權，另有6人未有表決。在俞正聲宣布：“選舉有效，梁振英委員當選政協十二屆全國委員會副主席”後，梁振英便前往主席台前排就座。

此外針對此次全國政協會議，俞正聲強調，會議取得圓滿成功，是一次發揚民主、共商國事的大會，是一次凝聚共識、增進團結的大會，是一次意氣風發、奮發有為的大會。他說，廣大政協委員對以習近平為核心的中共中央衷心擁護支持，對中共十八大以來黨和國家事業發展卓著成就倍感振奮鼓舞，對中國特色社會主義偉大事業光明前景充滿必勝信心。

俞正聲表示，中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全國各族人民，統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局。今年，中國共產黨將召開第十九次全國代表大會，這是黨和國家政治生活中的一件大事。要堅持中國共產黨的領導，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，更加堅定地貫徹落實中共中央的各項決策部署。

該報道說，中國全國政協第12屆全國委員會第5次會議13日上午10時閉幕，並按照慣例發表政治決議，堅持“一個中國”原則，維護“九二共識”共同政治基礎。

消息未提及中國目前仍然沒有結束的新冠肺炎疫情。