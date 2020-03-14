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中國政協悄悄開會閉幕 未見口罩照片未提習近平與會否

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3月10日，北京一座商業中心大屏幕播放央視報道習近平視察武漢參觀火神山醫院的情景。
3月10日，北京一座商業中心大屏幕播放央視報道習近平視察武漢參觀火神山醫院的情景。 REUTERS - THOMAS PETER
作者： 小山

中國全國政協第12屆全國委員會第5次會議13日上午10時閉幕，並按照慣例發表政治決議，堅持“一個中國”原則，維護“九二共識”共同政治基礎政協主席俞正聲在3日開幕時的工作報告中提到，大陸堅決反對任何形式的“台獨”分裂行徑，並加強與台灣基層青年交流，讓兩岸關係和平發展良好。會議表決通過香港前特首梁振英任副主席。

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據東森新聞報道說，中國全國政協閉幕。　

中國全國政協十二屆五次會議在13日舉行閉幕大會，主席俞正聲表示，會議期間，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平深入界別小組聽取意見，共同謀畫各項有效措施，充分展示社會主義協商民主的生機活力。同時，會議上表決通過贊成香港特首梁振英出任政協副主席。

閉幕會議上，中國全體2101名政協委員表決人事事項中，梁振英獲得2066票贊成，13票反對，16票棄權，另有6人未有表決。在俞正聲宣布：“選舉有效，梁振英委員當選政協十二屆全國委員會副主席”後，梁振英便前往主席台前排就座。

此外針對此次全國政協會議，俞正聲強調，會議取得圓滿成功，是一次發揚民主、共商國事的大會，是一次凝聚共識、增進團結的大會，是一次意氣風發、奮發有為的大會。他說，廣大政協委員對以習近平為核心的中共中央衷心擁護支持，對中共十八大以來黨和國家事業發展卓著成就倍感振奮鼓舞，對中國特色社會主義偉大事業光明前景充滿必勝信心。

俞正聲表示，中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全國各族人民，統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局。今年，中國共產黨將召開第十九次全國代表大會，這是黨和國家政治生活中的一件大事。要堅持中國共產黨的領導，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，更加堅定地貫徹落實中共中央的各項決策部署。

該報道說，中國全國政協第12屆全國委員會第5次會議13日上午10時閉幕，並按照慣例發表政治決議，堅持“一個中國”原則，維護“九二共識”共同政治基礎。

消息未提及中國目前仍然沒有結束的新冠肺炎疫情。

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