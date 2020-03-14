中國新冠肺炎疫情再向好 境外輸入成主要威脅 上海確診例微妙提巴黎與桃園

據中國國家衛生健康委員會官網今早通報疫情最新統計，3月13日，新冠肺炎新增確診病例11例，其中7例為境外輸入，首度躍居最大來源；另外4例來自湖北省武漢市，中國其餘省市區昨天皆無本土新增確診。據官方表示，經過艱苦努力，中國疫情形勢向好態勢進一步鞏固拓展，透過對全國高、中、低等風險縣域監測，絕大多數縣是低風險的縣。

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據中央社今天報道說，中國國家衛生健康委員會官網今早通報，3月13日，新冠肺炎新增確診病例11例，其中7例為境外輸入，首度躍居最大來源；另外4例來自湖北省武漢市，大陸其餘省市區昨天皆無本土新增確診。通報稱，中國大陸2019冠狀病毒疾病13日新增死亡病例13例，均來自湖北；累計死亡3176人，累計確診8萬813例。

該通報說，3月13日，大陸31個省市區新增確診病例11例，新增死亡病例13例（湖北13例），新增疑似病例17例（湖北無新增）。

就7例新增境外輸入確診案例，上海報告新增兩例境外輸，其中 一例由巴黎經桃園轉機入境。

該報道引述上海官方發布披露，今日零時至12時，確診新冠肺炎病毒境外輸入型2例，其中一例11日自法國巴黎出發、經台灣台北（桃園）轉機，12日抵達上海浦東機場。

據上海發布說，14日中午前，排除新型冠狀病毒肺炎疑似病例3例；新增2例確診病例，均是透過聯防聯控機制發現的境外輸入型病例。

據消息報道，新確診病例1是湖南籍、在法國留學生活。3月11日從法國巴黎出發，經台北（桃園）轉機，12日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察。綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷為確診病例。

病例2是浙江籍、在西班牙留學生活。3月11日從西班牙馬德里出發，經俄羅斯莫斯科轉機，12日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察。綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷為確診病例。

另據中國國家衛健委今天下午表示，經過艱苦努力，中國疫情形勢向好態勢進一步鞏固拓展，透過對全國高、中、低等風險縣域監測，絕大多數縣是低風險的縣。官方透露，相關省分也對高、中、低風險的縣域名單進行公布。