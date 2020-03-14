中興遭指賄賂外國官員 美國啟調查

美國司法部正在調查中興通訊可能向外國官員行賄一事，在美中關係日益緊張之際，這家中國電信巨頭可能會受到新一輪的刑事處罰。華爾街日報引述知情者透露，新調查的重點是涉嫌賄賂外國官員，以獲取國際訂單的優勢。在此之前，中興被指在肯尼亞，津巴布韋等多個國家存在賄賂行為。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天報道說，美國調查中興通訊涉嫌賄賂外國官員一事。

該報道引據知情人士透露，美國司法部正在調查中興通訊可能向外國官員行賄一事，中國中興通訊股份有限公司可能向外國官員行賄，在美中關係日益緊張之際，這家中國電信巨頭由此可能會受到新一輪的刑事處罰。

在調查進行之前，中興通訊被發現違反了2017年達成的一項和解協議，根據該協議，該公司承認逃避美國對伊朗的制裁。一名美國法官曾於2018年命令中興通訊再接受兩年由法院指定的監督員的審查，此前該公司被發現未能採取2017年協議中規定的糾正措施。

這項腐敗調查涉及可能違反美國《反海外腐敗法》。消息人士指出，中興通訊正在遭到美國司法部的調查，新調查的重點是涉嫌賄賂外國官員，以獲取國際訂單的優勢。在此之前，中興被指在肯尼亞，津巴布韋等多個國家存在賄賂行為。

美媒NBC報道引用兩名知情者的話說，目前中興正在接受美聯邦的相關調查，具體情節涉及賄賂外國官員，但更多的細節未有公開。

據報道指出，綜合近年來的相關文件與消息，至少一項或多項的資料顯示中興通訊對包括阿爾及利亞，利比里亞，肯尼亞和津巴布韋在內的十幾個國家存在賄賂行為。

美國德州人身傷害律師詹姆斯·斯坦頓（James M. Stanton）被德州地方法院任命為入駐中興的監督員，該名律師向法院提交定期報告，闡述中興是否有違規行為，但本人並不公開露面。斯坦頓對中興的監督將持續至2022年。

有報道稱，就外國賄賂相關的問題，中興發言人在一份聲明中回應說：“中興完全致力於履行法律和合規義務。公司領導團隊的首要任務是使中興通訊成為全球市場上值得信賴和可信賴的業務合作夥伴，對此公司感到自豪......除此之外，中興通訊不宜發表評論。” 而美國紐約南區美國檢察官辦公室發言人拒絕發表評論。