佔中發起人陳健民刑滿出獄第一句話：我要真普選

佔中發起人陳健民刑滿出獄，妻子在場獻上鮮花，補祝陳的生日

2014年爭取民主的佔中運動發起人陳健民，在過了11個多月的鐵窗生涯之後，今（14日）刑滿出獄，早上步出監獄時，面對接近100百個迎接他出獄的支持者，他第一句話就是：我要真普選。她的妻子上前獻上鮮花，為他補祝獄中所過的生日。在場歡迎者還包括佔中另一發起人朱耀明牧師。

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陳健民告訴在場支持者，他很開心可以重獲自由，對於爭取民主入獄沒有一刻感後悔。他說：“我入獄已經差不多12個月，監房的日子當然是艱難的，但我完全沒有後悔，沒一刻後悔，因我覺得這是爭取民主必須的代價，而我相信香港人，經歷了過去的幾個月之後，更加明白為什麼我們當年要走到用公民抗命這個地步去爭取民主。”

陳又說，在去年的反修例運動中有年輕人犧牲性命，感到難過，認為年輕人的激烈行為是被政府所逼，亦明白市民為何對政府感到憤怒。

他說：“從反佔中運動的開始，到了我今天牢也坐滿了，我完全看不到政府有任何誠意去成立一個獨立調查委員會，還真相一個公道。所以你（大家）可以想一想，為什麼市民會不感到憤怒呢？我有時候會想，我們在回歸之前，我們要政府做的事情，原則是要公平、公開、公正，究竟這些原則現在的政府還有沒有呢？我們怎可能不對這個政府失望呢？”

他計畫未來會跟被捕的年輕人分享獄中經歷，又說出獄後最想與家人共聚及食碗雲吞面。

陳健民去年被判串謀犯公眾妨擾及煽惑他人犯公眾妨擾，判囚16個月。他不希望案件成為對公民抗命的壞案例，已就定罪及刑期上訴，但受疫情影響，審訊日期要延後。