中國微信二湘的十一維空間 今天發布方方武漢日記3月14日。寫道方方：新聞記者的職責和使命是什麼？關注社會和民生，應該是職責和使命中最重要的一條。下一個吹哨人，該輪到誰？

廣告 繼續瀏覽後續

方方： 下一個吹哨人，該輪到誰？（3月14日）

大晴。不知道櫻花是否還在盛開。一般來說，每逢櫻花開放日，總是風雨飄搖時。三兩天，就零落成泥。所以看櫻花盛開櫻花凋零，那種生命的短促，極易讓人有萬千感慨。

疫情依然好轉，新增確診感染的數字越來越小。這幾天都在個位數上徘徊。昨天，有朋友擔心道，數字上不會有假吧？因為前期對疫情的隱瞞，讓此時的人們心裡充滿了不信任感。萬一為了讓數字上好看，萬一為了讓自己有成就，再次隱瞞怎麼辦？我理解這種擔憂，這就是“一朝被蛇咬，十年怕草繩”的心態，這種心態會引發對諸多事情的懷疑。為此，我專門向醫生朋友詢問：數字上是否存在作假的可能。醫生朋友用肯定而堅決的態度回復說：不會隱瞞，也沒必要隱瞞！這也是我希望的答案。

下午，我的同學老狐給我發來消息。老狐的父親胡國瑞先生是我的老師，給我們開宋詞課。胡先生的課講得好，外系也有不少人來聽，教室總是坐滿了人，後來還換到老齋舍那邊一間大教室去。有一首詞，當時書上沒有，胡先生便念給我們聽：“來往煙波，十年自號西湖長。輕舟小槳，盪出蘆花港。得意高歌，夜靜聲偏朗。無人賞，自家拍掌，唱徹千山響。”胡先生一邊念一邊擊節叫好的樣子，至今仍歷歷在目。老狐是七七級的，喜好徒步旅行，曾全程走完美國最著名的AT路線，一走好幾個月。邊走邊記錄，看得人驚心動魄。

老狐的信息，讓人一振，我原文照錄這兩條：

1、報告好消息，易凡已脫機清醒，今天還錄了視頻和老同學打招呼，易凡9歲的女兒為爸爸手繪了很多賀卡。鬍渣也醒過來了，北京中日友好醫院創造了奇蹟。

2、前兩天你文章里提到的兩位掙紮在死亡線上的醫生易凡和胡衛峰（就是裡面提到的鬍渣，他的外號），正好是我這邊一個跑友的同學，她每天跟我通報易和胡的信息。今天他們醒過來了。”

在鬱悶的日子裡，沒有比這更好的消息了。易凡是中心醫院胸外科副主任醫師，胡衛峰是泌外科副主任。前幾天報紙上還登載了他們尚處於瀕危狀態，我的日記中也摘錄過。現在，他倆已經蘇醒。簡直是太好太好了。期待另兩位瀕危醫生能堅持住，相信高明的醫生們也會讓他們都醒過來。

中心醫院這次因醫護人員傷亡慘重，一直處於輿論的風口浪尖。但目前為止，尚未聽說醫院的領導接受了怎樣的處理。儘管網上要求向醫院主要領導追責的呼聲不絕於耳，但是，醫院主要領導在喧囂的輿論中，紋絲不動，銷聲匿跡，如同蒸發一般，沒有聽到哪怕一絲已被處理的消息。不像武昌區的區長，也不像青山區的副區長，大家還沒來得及議論，人就被拿下了。上級處理起人來，是個什麼套路，以什麼為標準，我是看不懂的。只是曉得了：單位哪怕死傷很多人，領導也不一定會擔責。這個話題，到這一步，再說已經沒了意思。

今天關於媒體記者的話題，網上議論哄哄，內容極豐富。我也順便扯幾句：中心醫院的艾芬醫生說，她是發哨子的人；老百姓說，李文亮醫生是吹哨子的人。也就是說，這個哨子從艾芬手上，傳到了李文亮手上，那麼，從李文亮手上接過哨子的，應該是什麼人呢？儘管李文亮被訓誡，但警方並沒有沒收他的“哨子”，警方反而是把他的哨聲又擴大了一輪。新型病毒出現的信息，2019年的12月31日已經昭告天下。至少，我是在這一天獲知的這一信息。次日，警方訓誡“八個網民”的消息，也見諸各報乃至央視。但是，這並不意味着“哨子”被沒收了。那麼，接過哨子繼續吹的人，應該是誰？也就是說，下一個吹哨人，該輪到了誰？

在武漢，有兩大新聞傳媒集團，老大當然是湖北日報傳媒集團，老二毫無疑問是長江日報報業集團。兩大集團有多少記者？我不知道。百度上說，湖北日報傳媒集團旗下“擁有7報、8刊、12網站、5個移動客戶端和1家出版機構、56家（獨資、控股）公司，在全省17個市州建有分社（記者站），是湖北最大的新聞信息平台和外界了解湖北的重要信息窗口。”看這個架勢，長報集團旗下各報刊、網站及公司，也不會少。我懶得查了。這樣龐大的兩個集團中，新聞記者應該人數不少吧？

新聞記者的職責和使命是什麼？可能有很多，但在我的個人理解中，關注社會和民生，應該是職責和使命中最重要的一條。那麼，我就想問了：新型病毒的發現，這是個爆炸性的新聞，警方訓誡八個“造謠網民”，也不是小消息。這兩條都與社會和民生大大相關，記者發了消息，可有繼續跟進？比方病毒是怎樣發現的以及是否有感染？又或八位網民是什麼人，他們為何要造謠？

對於這類事件，職業記者本該有高度的職業敏感，他們應該是接過李文亮哨子的人。但是，他們的人呢？不說常有人說，“記者的節日不是在現場，就是在通往現場的路上。”如果當時有記者深入調查新型病毒的始末，了解到醫院的醫生正在成批倒下，又或是調查出八位”造謠網民”實則是八位醫生，設若持有更高的職業精神：努力與平台溝通交涉，儘可能把自己的聲音發出去，那麼，結果會是怎樣的？還會有武漢這麼多天的慘烈現場嗎？還會有湖北全省人遭封又遭棄的現象嗎？以及還會引發全國各式各樣的損失嗎？

當然，我倒是願意相信：無論湖北還是武漢，都有很多傑出記者。大有可能的是：他們既跟進了，也調查了，甚至也為此寫了稿，卻並沒有被簽發。又或是，他們申報了選題，根本沒有被批准。如果真有這樣的事，還讓人有幾分欣慰。只可惜，到目前為止，並沒聽說。唉，艾芬已經把哨子發了出去，李文亮的哨子也吹響了一聲。然後，接哨的人沒有了，哨音消失在兩大報業集團的歡歌與笑語之中。病毒毫不留情地蔓延和擴散，醫護人員一個個倒下，而我們的報紙，滿是彩色，笑臉，紅旗，鮮花，歡呼，一張接着一張。就連我這樣的老百姓都已聞訊新病毒感染厲害，從元月18日起，開始戴口罩出門。而媒體呢？元月19日，報道萬家宴，元月21日，報道省領導參與大型聯歡會。每一天都誤導着百姓沉溺於盛世，卻無一句提醒：新冠毒魔已然張着大嘴，走到了你家門口。回想起整個春節一直到方艙醫院建成這期間的日日夜夜，以及那以千而計的悲慘人生，不知道有沒有人會良心發現：慚愧自己放棄了職業生涯中最重要的東西，即本該有的使命和本該盡的職責。而作為最該提醒市民而非誤導市民的兩大媒體老總，你們，是不是也應該引咎辭職？

長報有個W姓的記者說，方方就只會“妄議”。瞧，別的學不會，這個詞學得真快！那我今天就索性再“妄議”一次。

中國微信二湘的十一維空間 今天所作的作者簡介說，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。