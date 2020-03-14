曹順利人權紀念獎第六年頒布 江蘇兩位人權活動家獲獎

中國江蘇常州的人權活動人士張建平與中國江蘇省維權人士王和英被評選獲得今年度的曹順利紀念獎。該獎項昨天提名上述兩人獲得曹順利紀念獎。今年3月14日是中國人權女衛士曹順利在拘留所死亡六周年的紀念日。曹順利2014年去世之後，幾個人權團體設立了曹順利紀念獎，紀念她為推動中國人權所做出的貢獻

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據美國之音今天報道說，人權捍衛者（Chinese Human Rights Defenders）公布今年的曹順利紀念獎獲得者，表彰他們在基層推動中國人權保護所做出的貢獻。據人權捍衛者組織13日宣布，提名江蘇的張建平和王和英為第六屆曹順利紀念獎的獲得者。

據該組織說，今年3月14日是中國人權女衛士曹順利在拘留所死亡六周年的紀念日。曹順利2014年去世之後，幾個人權團體設立了曹順利紀念獎，紀念她為推動中國人權所做出的貢獻。人權捍衛者以後就將這個獎項頒發給不顧個人安危，保護社會弱勢群體免遭侵權，推動公民社會參與國際人權機制並監督中國政府落實人權承諾的人士。

據人權捍衛者組織介紹，今年53歲的張建平是江蘇常州的人權活動人士。張1997年在一次車禍中癱瘓，隨後遭遇了司法的不公正對待，讓他意識到是系統性的問題導致殘疾人等被邊緣化的民眾無法享有權益保護。張2006年自願擔任“六四天網 ”的公民記者，為不同的人權監督網站提供報道，同時與社會弱勢群體合作，以公民律師的身份代表受害人對腐敗和侵權官員提起行政訴訟。張並要求政府信息公開，保護受害者的權益，在中國擁有很多的支持者。

今年47歲的王和英也是江蘇一位維權活動人士。她在2000年代初期因遭地方政府的土地掠奪而走上維權道路。2010到2011年，王和英同滕彪律師和法律活動人士許志永一道開展多項維權活動，幫助申訴人起訴政府官員，同時試圖利用政府公開信息系統追究政府官員違法和侵權的責任，並在江蘇淮安假疫苗醜聞等事件中敢於表達自己的看法。

該報道引述人權捍衛者組織說，王和英過去十年來不斷遭到政府部門的騷擾恐嚇和拘押，包括6次行政拘留和一次勞改，導致14歲的女兒輟學。2019年兩會前，王遭到警察拘留和毆打，讓她的聽覺受到永久性的損傷。