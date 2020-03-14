港府突擴大向26歐洲神根地區發旅遊紅警專家批評獨厚英國

香港政府繼早前向意大利全國及法、德以及西班牙部分地區發出旅遊警告並要求訪客進行隔離14日之後，昨天（13日）又突然擴大向歐洲“封關”範圍，向神根公約地區的26個國家都一律發出紅色外游警告。此外，位於中東的埃及亦包括在這次紅警的國家。但這次港府所針對的國家和地區卻明顯少了英國，受到香港大學感染及傳染病中心總監何柏良批評，認為未來一段時間將有大批港人留學英國的子女回港，有可能大量輸入感染個案。

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香港13日錄得6宗新個案，其中一名只有16個月大的嬰孩證實確診，是迄今年齡最幼的武漢肺炎病毒（又稱COVID-19）的受害者。該名男嬰與雙親早前乘坐國泰CX250班機2月29日從倫敦返港。英國已錄得接近600宗確診，8人死亡。據了解，特首林鄭月娥的兒子都是留學並長期居留英國的港人。

早在農曆新年時已經建議香港全面對大陸封關的港大感染及傳染病中心總監何柏良在一個電台節目上表示，港府現行針對歐洲地區的封關措施不足夠，有必要馬上檢討。他建議對法國、德國、西班牙的措施擴至全國，而非只限個別地區，並針對部分發病密度高的地方，如瑞士、挪威等，及發病率急升的國家發紅色旅遊警示，及要求從當地返港的港人或外國人，抵港後需要強制隔離。

他特別提及英國的例子，稱有好多港人子女在當地留學，“如果對英國回港人士不落實強制隔離14日，未來一、兩個星期大量港人子弟涌回香港，香港有機會有新一輪大量由英國、歐洲傳入個案。”

香港直至13日晚上為止，累計錄得132個確診個案，其中一宗被列為疑似個案。香港本地傳染個案似在減緩之中的同時，從外輸入的武漢肺炎卻有所增加，從2月23日起香港出現輸入個案疫潮，至今錄得27宗輸入個案及3宗輸入個案密切接觸個案；另有5宗可能本地個案及3宗可能本地個案密切接觸個案。除了鑽石公主號、印度及埃及旅行團三大組群，有7人曾到英國倫敦，屬非群組個案中最多人曾到的國家，多名病人曾於潛伏期到不同國家，有人曾前往法國巴黎，日本東京及美國。

由於歐洲的2019冠狀病毒病個案數字持續及迅速上升，港府宣稱基於公共衞生考慮決定向部分歐洲國家（稱為神根地區），包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士發出紅色外游警示。

港府在此之前已經向法國、德國、比利時、西班牙、瑞士以及瑞典等國的部分地區發出紅色旅遊警示。包括港人在內，所有從紅警地區或國家入境者，都需要接受隔離14日。