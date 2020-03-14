湖北多地不顧禁令煙火慶祝解封 武漢繼續封城

中國領導人習近平3月10日視察武漢，在街道上向被隔離的民眾揮手致意。

中國湖北新冠肺炎疫情趨緩，湖北省多地近日逐步解除封管。潛江市昨晚8時解除交管開放人員外出後，民眾不顧“禁鞭令”，紛紛燃放煙火鞭炮，慶祝重獲自由，隆隆炮聲持續達兩小時，比過年還熱鬧。

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據中央社說，湖北多地逐步解封，潛江民眾放煙火慶祝。

湖北13日再度更新當地縣市疫情風險等級，原本13個高風險縣市，現在僅剩武漢市仍維持高風險繼續封管。多地近日相繼推出通告，逐步解除封管，復工復產。

已列為低風險的潛江市13日宣布，當晚8時除市域內高速公路、國省幹線和農村公路對外通道設立綜合防控點外，撤除市域內所有交通管控點，恢復正常交通秩序，逐步恢復市域內農村客運、公交客運、出租客運以及渡口碼頭。即日起，潛江全市居民憑湖北健康碼“綠碼”或社區（村）出具的健康監測證明錯峰出行，不過官方規定居民出行時必須佩戴口罩，做到不串門、不聚集。

該報道今天引述梨視頻消息，昨晚8時一到，潛江市民紛紛放起煙火鞭炮慶祝“解封”，持續達兩小時之久。一名民眾說，終於可以出門了，覺得很開心，感覺自由了，大家就開始放鞭炮慶祝。

在微博新聞討論串，大陸網友紛紛留言慶祝，有人說，過年存著沒放的煙火，終於派上用場了。不過潛江市今年1月曾頒布“禁鞭令”，規定市中心城區全面禁止燃放煙火爆竹。