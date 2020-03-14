湖北封閉式管理鬆綁 低風險鄉鎮社區全數解禁

湖北省衛生健康委員會副主任柳東如3月14日宣布，省內低風險街道鄉鎮的社區、村組全部解除封閉管理；中、高風險街道、鄉鎮中無確診病例的社區、村組也可解除封閉管理。中新社報導，湖北省下午召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，柳東如在會中作上述表示。

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這是繼開放持健康憑證“綠碼”人員全省通行、多地鬆綁區域內交通封閉措施後，湖北再度鬆綁相關管制。

柳東如也提到，截至12日深夜12時，湖北省除武漢市為高風險外，其他地區均為中、低風險。

他表示，低風險地區實施外防輸入策略和全區域解除城市社區和農村村組封閉管理，加強疫情嚴重地區以及高風險地區流入人員的跟蹤管理，做好健康監測和服務，加強疫情監測和特殊場所、特殊人群的防控。

而中風險地區則實施外防輸入、內防擴散策略。各級縣級指揮部參照湖北省疫情防控分區分級評估標準，科學評估轄區城市街道、鄉鎮風險等級。

柳東如指出，高風險地區目前仍實施內防擴散、外防輸出、嚴格管控的策略，在採取中風險地區各項措施的基礎上，繼續停止聚集性活動，繼續實行區域交通管控。

他表示，高風險地區必須以市域、縣域為單位全面排查發燒患者，及時收治和管理疑似病例、確診病例和無癥狀感染者。對密切接觸者實施隔離醫學觀察，對發生社區傳播或聚集性疫情的城鄉社區、村組相關場所進行消毒，採取限制性人員聚集、進出等管控措施。

柳東如表示，調整社區管控措施是實施科學精準防控的必然要求，將實現靈活調整、動態管理，每3天組織一次評估，根據評估結果，再明確不同地區的防控策略。將實時監測疫情變化，及時升級防控措施。

他並強調，社區管控措施解除後，將繼續保持對疫情的警惕性不降低，防控要求不降低，防控力度不降低。

2019冠狀病毒疾病疫情爆發後，中國湖北省各地自1月23日起陸續宣布中斷公共運輸與對外交通，宛如“封城”。

湖北省政府2月16日更頒布強化防疫通告，要求所有村組、社區實行24小時最嚴格的封閉式管理，私人車輛也不準上街，到藥局買退燒藥等需填寫身分證字號。

直到3月10日，湖北當局才公告，將開放省內中、低風險地區持健康憑證“綠碼”人員全省通行；武漢市以外的高風險地區人員，也可憑“綠碼”與流入地採取“點對點”運輸方式流動。

另據中新社統計，截至3月14日，湖北省內已有宜昌、黃石、黃岡、隨州、仙桃、潛江、荊州、荊門、十堰、襄陽、天門、神農架林區等地宣布調整管控措施，分區、分級、分類、分時推動企業復工復產。